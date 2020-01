Tinelli pidió que se postergue Deportes 09 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Luego del comunicado que emitió la Asociación del Fútbol Argentino quejándose por la superposición de fechas entre el comienzo de la Superliga y el Torneo Preolímpico (se disputará en Colombia del 18 de enero al 9 de febrero del 2020, donde participará la Selección Sub 23), Marcelo Tinelli se expresó en Twitter y dejó clara la postura de San Lorenzo en dicha cuestión.

"La posición de San Lorenzo con respecto a la postergación del reinicio del torneo de la Superliga ha sido siempre la misma, y es la de sostener y apoyar esta idea, entendiendo que la ley debe ser pareja para todos. Nuestro club decidió aceptar la convocatoria de dos de nuestros jugadores titulares a la Argentina, después de una reunión que mantuve en AFA con su presidente Claudio Tapia, y donde quedó demostrado el apoyo de San Lorenzo a nuestra Selección y al prestigio del fútbol argentino", escribió el dirigente.

Y en el último tuit, no dejó dudas sobre su posición. "Es imprescindible modificar ese calendario y atrasar el comienzo, para que todos los clubes puedan contar con los jugadores citados al Preolímpico. Es obvio que se van a juntar muchos partidos, pero nos debemos ese esfuerzo, por el bien de los clubes y del futbol en general", aseguró el presidente del Ciclón, parándose en la vereda de enfrente, por ejemplo, de Andrés Fassi, máxima autoridad de Talleres, quien afirmó que "estas situaciones perjudican la credibilidad del fútbol, no borremos con el codo lo que escribimos con la mano".