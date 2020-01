Fernández lo señaló en su visita al Chaco Nacionales 09 de enero de 2020 Redacción Por "AYUDAR A LOS QUE PRODUCEN Y DAN TRABAJO"

FOTO NA PRESIDENTE. Entregó viviendas en la localidad chaqueña de Leonesa.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Alberto Fernández remarcó ayer que "la única Argentina posible es la que ayuda a los que producen y dan trabajo" y aseguró que uno de los ejes de su gestión será buscar "reparar las injusticias cometidas".

El mandatario encabezó un acto de entrega de viviendas en la localidad chaqueña de La Leonesa junto al gobernador local, Jorge Capitanich. "Debemos ayudar a los que producen y dan trabajo", sostuvo el jefe de Estado.

En ese marco, Fernández afirmó que su objetivo de gobierno es "reparar las injusticias cometidas" en materia de federalismo y consideró que "todo el norte merece una reparación histórica", ya que destacó que es un sector "tan olvidado y abandonado por el país central".

"Yo no estoy haciendo nada más que lo que prometí en campaña, que es ocuparme primero de los que peor están. Nadie puede vivir en paz con su conciencia sabiendo que en la Argentina de hoy hay gente que no encuentra un plato de comida para su sustento diario", afirmó.

Y por ello les habló a los sectores a los que les elevó la presión impositiva para que el Estado pueda recaudar más con fines redistributivos.

"Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que en la Argentina ya no hay hambre, que la pobreza disminuye, que los que no tienen casas ya la tienen, cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria e integrada, en la que todos tengamos los mismos derechos", subrayó.

Según Fernández, es "inadmisible" pensar que en la Argentina de hoy hay gente que deambula buscando un lugar donde dormir y remarcó que llegó al Chaco desde "una ciudad rica y opulenta en la que cada noche más de 7.000 personas deambulan y buscan los techos de un banco donde ampararse".

"Yo no quiero vivir más en ese país. Quiero un país en el que todos tengan el mínimo derecho de tener una casa digna y acceso al agua potable", finalizó.