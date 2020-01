ANSeS advierte que no solicita información personal por teléfono

El organismo recuerda que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores.Ante diversas denuncias que se realizan en todo el país sobre personas que solicitan información y datos personales, la ANSeS recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso.Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.Asimismo, tanto para asesoramiento como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar, o bien, llamar al número 130 (gratuito desde líneas fijas). De esta manera, las personas concurren a las delegaciones de la ANSeS en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado, visiblemente identificado con sus nombres.•Por mail a [email protected] •Personalmente a la sede de la ANSES (Bv. G. Lehmann 539,), de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio.•Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.