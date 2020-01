El bloque que lidera Amalia Granata se opone Locales 09 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Luego de que se conociera que el gobernador rafaelino Omar Perotti firmó el decreto de adhesión de la Provincia de Santa Fe al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y que ayer fue publicado en el Boletín Oficial por el Ministerio de Salud de la Nación el viernes 13 de diciembre de 2019, el bloque Somos Vida, que lidera la diputada Amalia Granata, expresó que "el decreto ni siquiera fue puesto a consulta con las diversas fuerzas políticas representadas en la Legislatura Provincial, dónde la Oposición a su Gobierno es Mayoría. Es por eso que desde el Bloque de Diputados Provinciales Somos Vida, le pedimos al Gobernador Perotti, que gobierne de frente a los Santafesinos y no a sus espaldas. La provincia necesita menos tibios y mas personas comprometidas con el estado general de las Madres vulnerables y la situación critica de los Niños", expresaron.

En tanto, agregaron que "el aborto no puede ser una prioridad de Salud Pública en nuestra Provincia, deberíamos estar discutiendo protocolos de Protección de los Primeros 1000 días de Vida, de Educación Integral, de Inclusión laboral y Protección de la Mujer en situación de vulnerabilidad", dice el comunicado.

Por último, realizan un pedido: "le pedimos que recapacite y convoque a todos para trabajar en un Plan serio contra la vulnerabilidad que sufren las Mujeres y los Niños de la Provincia y no gobierne con slogans ideológicos, y peor aún, por imposición de grupos de presión", expresaron.