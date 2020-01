El Centro Comercial retoma los reclamos por seguridad Locales 09 de enero de 2020 Redacción Por En numerosas ocasiones la institución que representa y agrupa a empresarios y al sector comercial ha formulado diferentes reclamos y planteos por este tema que lejos de dejarlos al margen, también los afecta. Ante los últimos hechos que derivaron en marchas multitudinarias por parte de la ciudadanía, la entidad también asumió el compromiso de involucrarse.

DESDE LA PRESIDENCIA. Andrés Ferrero, titular del CCIRR, se mostró muy preocupado por el presente de la ciudad.

‘La problemática de la creciente inseguridad que nos agobia, está explicada por una complejidad multicausal que debe abordarse de manera inteligente, con una mirada integral y de largo plazo. Estamos convencidos que la construcción de una sociedad más pacífica, próspera e inclusiva requiere que comencemos a alinear estrategias de Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día’. Así lo expresó el comunicado emitido por el Centro Comercial e Industrial, en la previa de la marcha por seguridad y justicia y así lo analizó el presidente de la entidad, Andrés Ferrero.

“Las instituciones de la ciudad y como la nuestra que va camino a cumplir 90 años están conformadas por hombres y mujeres que tenemos nuestro rol de ciudadanos y si bien a nosotros nos distinguen como empresarios, nuestra condición natural es ser ciudadanos de nuestra querida Rafaela y no estamos exentos de tener una visión como la que se dio ayer del reclamo genuino de un derecho básico. Si bien son momentos de receso, lo acontecido sobre finales de año generó muchas consultas entre los colegas y los funcionarios de nuestra casa y nos pareció oportuno tener alguna definición concreta respecto a todo el movimiento ciudadanos que se dio ayer (por el martes), muy respetuosa, muy simple pero muy contundente”, expresó Ferrero.

Cabe señalar que esta entidad que nuclea a los industriales y comerciantes de la ciudad, en reiteradas ocasiones hizo reclamos por el tema de inseguridad que afecta a los diferentes sectores.

Ferrero en torno a esto indicó que “en verdad antes de las fiestas estábamos viendo de generar una reunión con el nuevo jefe de policía. Nosotros tenemos diferentes cámaras que tienen distintos vínculos y algunas que son identificatorias de diferentes espacios geográficos, como lo son el PAER, el Parque Industrial que tienen a su vez asociaciones, como los Centros Comerciales a Cielo Abierto como lo son Paseo del Centro, paseo Roca y cada uno de los dirigentes a parte de hablar de los temas comunes que son propios de la vida empresarial, tienen la característica común de tratar los temas de seguridad, y cuándo estábamos por gestionar este encuentro con el nuevo Jefe de Policía ocurrió lo que todos ya sabemos. Pero seguramente la semana que viene trataremos de generar ese vínculo”.

“Sobre fines de 2018 tuvimos la visita del ese entonces gobernador Miguel Lifschitz y el intendente también, y si bien era una presentación del Plan Industrial 2019, uno de nuestros pedidos más allá de escucharlos era que buscando definiciones de la política y la política también es hacerse cargo. Entendemos si vamos al caso que no hace 30 días que asumió el nuevo gobierno, pero lo que está pasando no es una cuestión de 7 o 10 días, los hechos pueden ser de ese tiempo pero las cuestiones de inseguridad o de falta de justicia de una ciudad a lo mejor se definen en tiempos más extensos y quizás se van a tener que trabajar de otra manera, entendemos que acá hay cuestiones multicausales y que se van a tener que afrontar en forma estricta, no es una cuestión de condenar a alguien o pedirle más dureza a la policía o a la justicia, vamos a tener que trabajar como sociedad, pero en donde la seguridad y la justicia son funciones indelegables del Estado”, expresó el empresario rafaelino.



LA PROBLEMÁTICA DE LOS LAVACOCHES

El tema de los trapitos aún sigue causando distintos posicionamientos pero por sobre todas las cosas reclamos hacia el Estado local, ya que a diario se viven situaciones violentas que los involucran.

El sector del microcentro comprendido no sólo por Avenida Santa Fe sino por las cuadras laterales e incluso algunas otras, ha sufrido episodios desagradables y que en muchos casos generan miedo y preocupación por parte de comerciantes y consumidores. La hostilidad por parte de lavacoches es recurrente y el Centro Comercial en muchas ocasiones es quien recibe muchas de estas quejas.

Andrés Ferrero respecto a esto señaló que “yo creo que la génesis del proyecto que se anunció el año pasado, denominado los chalecos azules, fue decir esto no es un trabajo es una actividad, vamos a regularizarlo pero a partir de un tiempo y con una mejora de la actividad y de las cuestiones sociales y económicas de nuestra ciudad, provincia y país, esto tiene que ir hacia una tendencia distinta; creo que hay que plantearlo de esa manera.

El industrial también manifestó que “nuestra visión como sector empresario es que todas las actividades económicas deben ir hacia la formalización, porque uno nota que el sector empresario y del trabajo estamos de un mismo lado del mostrador y somos 6 millones en Argentina y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se formalicen estas cosas y que verdaderamente los que aportamos al sistema seamos la mayoría posible sino vamos a estar siempre en emergencia”.

“Entiendo que si hay una norma tiene que haber un poder de control y que esa actividad -la de lavacoches- pueda ser transformada en trabajo genuino y entiendo perfectamente la realidad social que tenemos pero también hay que tener la brújula bien afinada para ver hacia dónde vamos”, dijo el presidente del Centro Comercial e Industrial.