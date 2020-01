¿Por qué en la actividad del tambo medir es tan importante como producir?

Medycon es una start up con base tecnológica que nació hace tres años atrás en la provincia de Córdoba.

"Básicamente este año empezamos a trabajar muy fuerte en una incubadora de empresas en la ciudad de Córdoba capital. Somos tres socios que compartimos las actividades, trabajamos de una manera particular porque no estamos físicamente los tres juntos en la misma oficina, pero bueno la tecnología permite hoy ese tipo de trabajos aportando cada uno lo suyo desde su lugar", manifestó Matías Baudracco, socio propietario de Medycon.

La empresa apunta a la medición y al control de los sistemas productivos, o sea esto es acercarle al productor o al responsable de la actividad los datos que el necesita para tomar las decisiones sobre la actividad en cuestión. Puntualmente para la Lechería El Duraznito, Medycom creó un dispositivo SAC (sistema automático de carga) destinado a hacer más eficiente y precisa la carga en el mixer.

Baudracco contó que "inicialmente nos enfocamos en la prestación de servicios, particularmente lo que era agua potable a través de un estudio que se hizo en 2017. Ganamos un concurso que se hizo en la ciudad de Córdoba que eso nos permitió ingresar a la incubadora. A partir de allí fueron surgiendo propuestas y proyectos nuestros los cuales nos derivaron a esta zona agropecuaria que es una zona de influencia mía porque yo vivo aquí, así que nos inclinamos para la producción tambera en donde vimos que había falencias en cuestiones alimenticias y es ahí donde estamos poniendo el foco ahora y un poco esto es la muestra de eso", de acuerdo a un pormenorizado informe de TodoAgro.



UNA LECHERIA

DE PRECISION

"En el Establecimiento El Duraznito lo que estamos haciendo es automatizar la generación de las dietas en el mixer. Nos vinculamos con la empresa Hook que es la empresa que tiene las balanzas en los mixers y automatizamos la carga de cada ingrediente. Esto permite que la dieta teórica que genera el nutricionista sea realmente la dieta que se carga en el mixer se mezcle y se entregue en comedero”, expresó el ingeniero Baudracco.

En este caso, el mixer tiene una balanza electrónica asociada, y en esa balanza se carga la dieta que se quiere entregar al rodeo, esto es por ejemplo tantos kilos de expeller de soja, tantos kilos de maíz, agua, suero o lo que use el productor, entonces la balanza una vez que muestra el ingrediente en pantalla acciona el chimango que sube ese ingrediente al mixer, si son 300 kilogramos, la balanza va descontando de 300 a 0, "y cuando llega a 0 corta efectivamente en cero, o sea que carga en el mixer la cantidad exacta de ingredientes que dice la dieta”, subrayó el profesional.



UN IMPACTO MUY

POSITIVO

Seguidamente dijo "acá en el campo de Gabriel Terreno, lo hemos instalado hace seis meses aproximadamente y ha generado un impacto muy positivo en lo que es estabilización de la producción de leche, mortandad cero porque también automatizamos el mezclado de dicha dieta lo cual era un problema por los tiempos, acá intervenimos el tractor la toma de fuerza y logramos garantizar el tiempo de mezclado que dice el nutricionista en la dieta".

Y añadió que "acá también en este establecimiento hemos incorporado un sistema que sube toda esa información que se genera en el mixer a la nube, hay una plataforma que fue desarrollada en conjunto con la gente de Hook que le permite al productor acceder a todos los datos que se generan en el mixer, por ejemplo dietas, horarios, recorridos, consumos de combustible, cálculos de costos, stock que puede acceder en cualquier parte del mundo a través de la PC o su teléfono".

A la vez, puntualizó que "también lo último que hemos presentado hoy se llama Sistema Simel, que es para medir la productividad de los rodeos, o sea pesamos la leche en el equipo de frío y en base a eso sabemos cuanta leche nos entrega el rodeo que ha sido ordeñado".



SI NO SE MIDE

NO SE SABE

"Somos un poco obsesivos en la medición y la charla enfocó la idea de que quien no mide realmente no tiene datos y si no se tienen datos no se pueden tomar medidas correctivas para ser más eficientes. Hay una sinergia importantísima entre la medición, la toma de datos, el análisis de esos datos y las acciones que llevamos adelante, los cuales esas acciones después hay que medirlas para ver si dan resultado y volver a corregir. Todo eso sumado es eficiencia y esa eficiencia es la que nos mantiene a flote o nos hace caer", enfatizó Carlos Bonetto, titular de balanzas Hook, quien aporta tecnología al sistema de lechería de precisión en El Duraznito.



BALANZAS HOOK

Balanzas Hook nació en 2002, aunque antes de eso Carlos Bonetto -su fundador- era un distribuidor de balanzas electrónicas americanas.

"Nos enfocamos en estar siempre un paso adelante en el desarrollo tecnológico en ese esquema. Primero abastecimos todo lo que eran balanzas para agricultura, después ganadería con los mixers pesaje de hacienda, después nos fuimos complementando también hacia lo que es el petróleo, hacia lo que es el área forestal y hacia lo que es la minería como grandes rubros".

Y respecto a su misión expresó "apostamos a un desarrollo tecnológico pleno elevando toda la información a la nube, uniéndonos con otros sistemas a los efectos de que el productor tenga en su Tablet, pc o celular toda la información de lo que está pasando".



DEMANDA DE BRASIL

Con relación al mercado externo indicó que "Brasil está demandando mucha balanza para ganadería, nosotros en Brasil somos líderes en balanzas electrónicas para los mixers y también el área forestal. Chile demanda mucho forestal, Bolivia como líderes demanda fundamentalmente ganadería, Paraguay demanda parejo ganadería y granos, Uruguay también, o sea que los mercados son muy dinámicos".

Bonetto es hijo de productor agropecuario y en un campo familiar desde hace 30 años hace engorde a corral, feed lot por hotelería, con cerca de 7.000 cabezas cerca de Venado Tuerto.



UN TEMA VITAL

"Es vital el tema de la medición porque si no mide no sabe lo que sucede, la medición nos permite evaluarnos a nosotros mismos y compararnos con lo que es la media. En función de eso sabremos si somos eficientes y qué es lo que pasa con la media. A partir de allí tomamos las decisiones", dijo Bonetto.

Y reforzó el concepto en ganadería al decir que "en el caso de que estemos alimentando el mixer es vital, hacer bien las raciones en sus proporciones correctas es vital porque si no se profundizan insumos que son muy caros y resulta que no tienen un beneficio nutritivo".