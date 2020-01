Lo que no muchos imaginaron: productor inglés produce el "vodka de leche"

Cuando le dices a la gente que nuestro vodka está hecho de leche, te miran como si estuvieras tomándoles el pelo. Pero una vez que ven que es cristalino, lo prueban y preguntan: ¿cómo lo hacen?", expresó Jason Barber, productor lechero de la zona de West Dorset un distrito de Inglaterra cercano a la ciudad de Dorchester, que es la capital de Dorset.

Barber es muy claro de arranque, al decir "siempre he bebido vodka. Se podría decir que la industria láctea me llevó a eso, porque es lo único que puedo beber y aún levantarme por la mañana para ordeñar las vacas, sin un dolor de cabeza apestoso. Sabía que los mongoles elaboraban alcohol con leche de yegua, pero no me gustaba ordeñar una manada de caballos. Nuestra familia ha estado involucrada en productos lácteos desde 1833, así que pensé: usemos la leche que ya tengo".

Al respecto, un informe de TodoAgro permitió conocer que el productor del Sur de Inglaterra vende la leche de sus vacas a sus primos, que hacen el queso Cheddar Vintage 1833 de Barber.



¿COMO OBTIENE EL

INGREDIENTE?

"Usan la cuajada para hacer el queso, y yo retiro el suero para hacer el vodka. Primero lo fermentamos en una cerveza, usando levadura especial que convierte el azúcar de la leche en alcohol. Luego se destila, se mezcla, se filtra tres veces y se embotella a mano. No podemos regalar demasiado porque el factor curiosidad nos ayuda. Y estuvimos jugando durante 3 años descubriendo nuestra receta final".



UNICO EN EL MUNDO

Tratar de hacer crecer la levadura a algo más grande que el tamaño de una pulga fue muy lento y frustrante.

"El cultivo necesitaba cambiarse cada 2 a 3 semanas y corríamos el riesgo de contaminarlo con levadura en el aire. Y cuando estábamos averiguando qué usar como filtro, enviamos muestras a una empresa que fabrica filtros para submarinos nucleares, ¡pero las muestras eran horribles! Resultó que el científico no bebió y había hecho todas las pruebas usando la teoría matemática. Así que mi socio comercial Archie y yo volvimos a probar muchos sabores, ¡lo cual siempre es agradable! Ahora filtramos usando carbono de la cáscara de coco", dijo Jason.



ES DIFERENTE

Por otra parte, Jason Barber no tiene empacho al afirmar que su vodka Black Cow es diferente, ya que es el único hecho de leche y nada más. Las licencias (para poder hacerlo) tardaron 18 meses en llegar y eso fue bastante frustrante.

"Las autoridades simplemente no podían entender cómo hacer vodka con leche. Vendimos nuestra primera botella en mayo de 2012 y ahora está yendo realmente bien", deslizó durante la entrevista periodística realizada por Sue Quinn y publicada en The Guardian, con fotografías de James Bowden.



¿Y EL SABOR?

A la hora de hablar del sabor, el productor del vodka Black Cow sentenció "es muy diferente a otros vodkas, mucho más suave, con un carácter cremoso. A los cócteles les encanta porque no interfiere con el sabor de otros ingredientes. Se podría decir que estamos aprovechando un subproducto de la fabricación de queso. Pero nos gusta decir que el queso es un subproducto de nuestro vodka".



¿COMO SE ELABORA

EL TRADICIONAL?

El vodka (водка en ruso, vodka en eslovaco y checo y wódka en polaco) es una bebida destilada.

Se discute el origen de la misma aunque el nombre actual es ruso, y se produce generalmente a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón, como el centeno, trigo, o patata.

Normalmente el contenido de alcohol del vodka se encuentra entre 37 y 50 por ciento del volumen

Un dato interesante tiene que ver con que el vodka lituano, ruso y polaco clásico, contiene cuarenta grados de alcohol.

Y otro da cuenta de que nunca los rusos consiguieron un aguardiente que resultase atractivo en razón de sus sustancias de origen, como hicieron los escoceses con la cebada -dando lugar al whisky-, y los franceses con los aguardientes de vino de Charente y de Armañac, los mexicanos con el tequila, etc., pero sin embargo consiguieron algo no menos interesante: un destilado insípido compuesto sólo por alcohol y agua.

La intención, al parecer, era conseguir una concentración de alcohol tan elevada que el producto no pudiese congelarse fácilmente, por razón de que el alcohol se congela a temperaturas más bajas que el agua.