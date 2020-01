"Queremos solidarizarnos y acompañar en el dolor"

Ante la creciente ola de violencia y la inseguridad que vivimos a diario, el Consejo Pastoral de Rafaela emitió un comunicado solidarizándose con las familias rafaelinas que sufrieron fuertemente los hechos de seguridad que a diario comentamos en nuestras páginas.

"Los pastores evangélicos de Rafaela queremos en primer lugar solidarizarnos y acompañar en el dolor a las familias de las víctimas, nuestro apoyo y oración es en favor de ellos, ya que, solo el Espíritu Santo puede fortalecer el corazón y dar nuevas fuerzas para seguir adelante. No hay palabras humanas que alcancen para confortar a las familias y amigos de Emanuel Gonzalez, Emanuel Morales y Gonzalo Glaría, solo Dios puede aliviar tan tremendo dolor", dice en primera instancia el texto emitido.

Por otro lado, expresan que "nos unimos al pedido de justicia, la sociedad Rafaelina dio sobradas muestras de que está harta de tanto delito, tanta impunidad y de las leyes que tienen encerrados tras las rejas en las casas al ciudadano común, mientras los que debían estar presos andan en las calles. La pregunta es ¿que hacer? y aquí creemos oportuno recalcar, queremos justicia y no venganza. Por eso no estamos de acuerdo y rechazamos enfáticamente, todo acto de violencia, escrache e intento de buscar justicia por mano propia. Sigamos marchando, pidiendo a las autoridades justicia pacificamente, bregando por la sanción de leyes más justas, que es lo que todos anhelamos", mencionan.

A través de su presidente, Marcelo Becla y de su secretario ejecutivo, Carlos Terranova, el Consejo Pastoral pide a las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, a los legisladores y al poder judicial en sí la mayor celeridad para dar respuestas al justo reclamo de nuestro pueblo. En tanto, llaman a la calma, a pesar del momento, diciendo que "lo que hoy necesitamos es pacificar nuestra ciudad, actuando con valentía pero con respeto, y los que creemos en Dios cualquiera sea la religión que profesa, debemos orar por Paz para nuestra amada Rafaela. De nada sirve enfrentarnos entre nosotros, echarnos culpas y seguir dividiéndonos en una nueva grieta, más allá del dolor, la impotencia y la bronca acumulada, necesitamos sentarnos para pensar juntos en una ciudad mejor, más solidaria, dejando los personalismos, para ser un pueblo unido en pos de un objetivo más alto", dice el comunicado.

A modo de cierre, dejan un deseo final, expresando que "queremos compartir una porción de la Biblia; Israel estaba viviendo un tiempo de paz como el que nosotros anhelamos y la Palabra de Dios lo expresa de esta forma. -El rey Dijo a la gente de Judá: «Fortifiquemos estas ciudades y hagamos alrededor de ellas muros, torres, puertas y barras, mientras el país está todavía en nuestro poder. Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, él nos ha dado paz con todos nuestros vecinos.» Por tanto llevaron a cabo con éxito las construcciones".

A modo de cierre, destacan que "El texto dice con claridad que la paz entre los vecinos provenía de buscar a Dios y como resultado tuvieron éxito en todo lo que emprendieron. ¿No habrá llegado la hora de buscar a Dios de corazón? Recordemos la sabiduría de aquellos constitucionalistas que con tanto acierto redactaron el preámbulo de nuestra Constitución Nacional que enuncia “Invocamos a Dios fuente de toda razón y justicia”. Y esto hacemos, pedimos a Dios su intervención y misericordia. Y decimos nunca más un Emanuel o un Gonzalo en Rafaela. ¡Será justicia!", finaliza.