Libertad tiene otro duro examen en Corrientes Deportes 09 de enero de 2020 Redacción Por Esta noche enfrenta a San Martín, luego de la derrota ante Regatas

FOTO LA LIGA NACIONAL PAOLO QUINTEROS./ Fue el verdugo de los aurinegros en la caída ante Regatas.

Libertad de Sunchales buscará esta noche la recuperación en la Liga Nacional de Básquetbol, cuando afronte el segundo partido consecutivo como visitante en la reanudación del torneo. El mismo será nuevamente en Corrientes, enfrentando a San Martín desde las 21.30 en el Fortín Rojinegro, con el arbitraje de Oscar Britez, Javier Mendoza y Gustavo Danna.

Los Tigres perdieron el martes ante Regatas por 92 a 82, en el debut en el año nuevo en la LNB. El local tuvo un buen trabajo colectivo, en un partido duro, en donde descolló la figura de Paolo Quinteros (próximo a cumplir 41 años), con 19 puntos. En el elenco sunchalense, Battle aportó 20 puntos y Lockett sumó 17 con 7 rebotes. Por su parte, Lugli colaboró con 15 anotaciones, 5 tableros y 4 asistencias.

De esta manera, los dirigidos por Sebastián Saborido cayeron luego de tres victorias en fila en el cierre de 2019, y se ubican en la última posición con un récord de 3 victorias y 8 derrotas.



BUEN DEBUT DEL CHE

Con Néstor García en la conducción técnica del equipo, San Lorenzo comenzó el año con un triunfo frente a Boca por 68 a 66 en Polideportivo Roberto Pando. Aguirre se destacó con 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Williams fue doble-doble figura con 10 y 15 rebotes.

"Tuve sólo un entrenamiento. Ayer me metí un poco, pero a mí me gusta como me han abierto las puertas acá. No hay tiempo, estoy viendo cómo meter algunas cosas", analizó el nuevo coach Santo.



REFUERZO EN ATENAS

Atenas de Córdoba es uno de los rivales directos de Libertad en el objetivo de evitar el descenso.

El cuerpo técnico de los Griegos sigue trabajando en la confección del equipo para terminar de darle forma y afrontar el tramo 2020 de la temporada de la mejor manera. Y como consecuencia apuntó a los servicios del escolta Lee Moore.

El estadounidense es un jugador versátil de 24 años y 1.93 metros de talla, que tendrá su tercera experiencia como profesional fuera de Estados Unidos (no fue elegido en el draft de 2016), ya que jugó en el Basket Brescia Leonessa de la serie A de Italia y proviene del Mitteldeutscher BC, de Alemania.



BRUSSINO DESTACADO

El Zaragoza sigue por el buen camino en BCL (segundo torneo en trascendencia de Liga Europea) y esta vez se impusieron al Falco Szombathely por 77-70 en Hungría. El argentino Nicolás Brussino aportó 19 puntos en una destacada labor.