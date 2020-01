Duro comunicado de la AFA contra la Superliga Deportes 09 de enero de 2020 Redacción Por Cuestionó que no se haya tenido en cuenta la disputa del Preolímpico en el armado del calendario. Ahora hay equipos que quieren postergar.

FOTO ARCHIVO NA CHIQUI TAPIA./ El presidente de la AFA firmó la carta.

BUENOS AIRES, 9 (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) responsabilizó ayer a la Superliga porque el calendario del torneo, al que le restan disputar siete fechas, no tomó en cuenta la participación de la Selección argentina en el Preolímpico Sub 23. "La conducta desplegada por la conducción de la SAF, muy lejos de observar el espíritu de colaboración y consenso que debe existir entre ambas instituciones, pone a confrontar el interés público del Torneo de la Superliga con nuestra Selección Nacional, ocasionando un perjuicio injustificado a los intereses económicos que nutren a nuestro querido fútbol argentino", aseguró la AFA.

En una carta que lleva la firma del presidente de la AFA, Claudio Tapia y el Secretario Ejecutivo, Pablo Toviggino, la entidad evidenció su "profunda preocupación respecto a la actitud de la SAF de no consensuar el calendario de partidos" de la Superliga. El torneo, según lo previsto y anunciado por la Superliga en diciembre pasado, comenzará el viernes 24 de este mes con cuatro partidos de la fecha 17, pero previamente -el 18- se medirán River e Independiente, en un encuentro pendiente de la jornada 14.

Los clubes se quejaron por la quita de jugadores para que la Selección Sub 23 pueda afrontar el torneo Preolímpico que se disputará en Colombia desde el 18 de enero al 9 de febrero del 2020. Argentina buscará una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero para el certamen se requieren jugadores menores de 23 años, aunque la FIFA no contempla al torneo olímpico como obligatorio para ceder jugadores.

En el comunicado la AFA explicó que "esta desafortunada y arbitraria actitud de programar el Torneo de la Superliga durante el desarrollo del Torneo Preolímpico revelan, por parte de la conducción de la SAF, un evidente desinterés y desapego a lo que significa nuestra selección nacional, y la trascendencia de que el fútbol argentino represente a nuestro país en la próxima cita olímpica".

Incluso en la nota se critica con dureza la actitud del titular de la Superliga, Mariano Elizondo, a quien responsabilizó de negarse a "reprogramar partidos del Torneo de la Superliga a los fines de que jugadores citados por la Selección Mayor puedan llegar a tiempo a las convocatorias para partidos internacionales".

La AFA explicó que esto "implicó en muchos de los casos un despliegue logístico inusitado y altamente oneroso para que un jugador pueda llegar al aeropuerto, son muestras claras que la SAF no tiene como objetivo la defensa de los intereses del fútbol argentino en su totalidad".



COINCIDE AMEAL

El presidente de Boca, Jorge Ameal, aseguró ayer que apoya la decisión de la AFA de responsabilizar a la Superliga por el calendario apretado para la fase final del torneo y que se superpone con las fechas del torneo Preolímpico Sub 23. Ameal consideró que "este doble comando de Superliga y AFA para mí no es serio" y se pronunció porque sea ésta última "la que comande todo".

El presidente de Boca expresó que el club está "de acuerdo totalmente con la postura de la AFA: hagamos cosas que le sirvan al fútbol argentino y que nos sirvan a nosotros como equipo que competimos". "Se plantea por un tema de orden y de respeto. Hay que respetar a los equipos del fútbol argentino. Apoyamos a los seleccionados pero queremos que respeten a nuestros jugadores", afirmó en declaraciones a la prensa.

La AFA salió a criticar la postura de la Superliga de cómo programó las siete fechas finales del torneo, que justo se superpone con la disputa del torneo Preolímpico en Colombia, que va del 18 al 9 de febrero. El plantel que conduce Fernando Batista cuenta con dos jugadores de Boca, Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo, pero además la selección de Venezuela citó a Jan Hurtado.