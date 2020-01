Cancelaron la obra de Pablo Rago Información General 09 de enero de 2020 Redacción Por TRAS LA IMPUTACIÓN POR ABUSO SEXUAL





Por Milagros Monti



Luego de que Pablo Rago quedara imputado en la causa por “abuso sexual”, a partir de la denuncia que Érica Basile realizó diciembre por un hecho que habría ocurrido en 2015, el actor quedó involucrado en una nueva polémica.



El próximo 6 de febrero, Rago y Miriam Lanzoni debían estrenar Maté a un tipo, en el Teatro Regina. Sin embargo, el director del espectáculo, Marcelo Cosentino, contó a Teleshow que los productores decidieron cancelar la obra.



“La producción simplemente nos informó que no sigue el proyecto por el momento, que se posponía. Nada más”, aseguró Cosentino, que no obtuvo mayores explicaciones sobre el levantamiento de la obra a un mes de su estreno.



Al ser consultado si dicha determinación correspondía a la situación judicial de Rago, o si analizaban la posibilidad de que lo reemplazar otro actor, el director sostuvo que no se abrió ninguna otra búsqueda Maté... directamente no se realizará. “Nada es fácil en el mundo de espectáculo. Estamos todos acostumbrados”, lamentó.





Miriam Lanzoni, por su parte, consideró que "la decisión fue atinada” y que fue de común acuerdo entre la producción y los abogados de Rago. “Primero quieren resolver el tema judicial y darle la importancia que necesita. Y una vez que esté aclarado, se retomará la obra”, explicó a Teleshow quien debía comenzar por estos días los ensayos del espectáculo.



Por su parte, dijo que habló con el actor cuando se hizo pública la denuncia y reveló: "Cuando salió la noticia yo estaba de vacaciones, pero hablé y obvio que está muy triste, ¿cómo va a estar?”.



“Hay un proceso judicial que hay que atravesar y hay cosas que va a decidir la Justicia, pero yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo. Esta es la cuarta obra que hacemos juntos. Es un gran compañero, respetuoso, amoroso, no solo conmigo, sino con todos. Siempre trabajé en esos términos con él, incluso he compartido giras. Yo lo quiero mucho”, continuó la actriz que tenía contrato por tres meses para protagonizar Maté a un tipo, obra que, según los dichos de Lanzoni, levantará el telón una vez que “se aclara la situación”.



Teleshow también se comunicó con el productor Diego Feldman, quien -según Cosentino- estaría a cargo del proyecto. Se dio entonces un diálogo confuso. “La verdad que por ahora no hay ninguna novedad, digamos. No hay nada”, empezó diciendo Feldman sobre la cancelación, para enseguida consultar sobre cuál era la obra en cuestión. “No, no, yo no. No tengo ni idea. ¿Yo, producir un espectáculo? No”, dijo, antes de despedirse.



Por otro lado, esta semana se estrenará El robo del siglo, la película que recrea el golpe al Banco Río de Acasusso en el 2006. El film, protagonizado por Guillermo Francella y Diego Peretti cuenta además con la participación de Pablo Rago, quien interpreta a Sebastián García Bolster, alias el “Ingeniero” o “el Marciano”, a quien le adjudican la dirección técnica del delito. El actor hasta ahora no dio notas para promocionar el filme, como sí lo hicieron sus colegas.



La denuncia de Érica Basile



Luego de recurrir a la Justicia, Érica habló en el programa de radio de Ulises Jaitt y en Nosotros a la mañana: “Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”. Y recordó que “había química entre los dos” y que por eso fue a la casa del actor: “Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico”.



“Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, relató Érica, quien reprodujo las palabras que le habría dicho el actor al cuestionarla: “¿Para qué viniste?”. También explicó que previamente se habían besado. “Hasta ahí estaba todo bien, pero saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí. Yo no...”, dijo, interrumpiéndose, para luego confirmar que “directamente hubo penetración” sin su consentimiento.



"Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, había concluido la mujer.