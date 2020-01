A cuartos de final con un contundente 3-0 Deportes 09 de enero de 2020 Redacción Por TENIS, COPA ATP

FOTO ARCHIVO GUIDO PELLA

BUENOS AIRES, 8 (NA) - La Selección argentina de tenis logró ayer clasificarse a los cuartos de final de la Copa ATP tras vencer a Croacia por el Grupo E con los triunfos de Guido Pella ante Marin Cilic y de Diego Schwartzman frente a Borna Coric y en esta instancia se medirá ante Rusia.

El primero en saltar al "Ken Rosewall Arena" de Sydney, Australia, fue el bahiense Guido Pella para enfrentar al croata Marin Cilic y en una hora y 53 minutos pudo superarlo por 7-6 (1) y 6-3 para darle el primer punto al elenco nacional. Luego fue el turno del "Peque" Schwartzman, quien logró derrotar al ascendente Coric con un doble 6-2 y de esta manera darle la segunda unidad al equipo argentino para conseguir pasar a la próxima fase de la Copa ATP.

En el último enfrentamiento de la serie que se disputó en la ciudad australiana de Sídney, la dupla argentina integrada por Máximo González y Andrés Molteni superó al binomio compuesto por Ivan Dodig y Nikola Mektic por 3-6, 6-3 y 10-2.

Luego de vencer a Cilic, Pella habló acerca del cambio de actitud luego de la derrota por 3 a 0 ante Austria: "Cambiar el chip no era fácil, pero sabía que tenía que hacerlo, sabía que tenía que tragarme el orgullo y eso me hizo más fuerte". "Vibramos un montón en el vestuario y, sin faltarle el respeto ni desmerecer a nadie, gritamos los puntos de Polonia. Sentimos que hicimos un buen trabajo y cuando ellos ganaron nos dio la posibilidad de poder estar en cuartos y no lo desaprovechamos", aseveró.

En tanto, acerca del encuentro frente a Cilic, el tenista bahiense manifestó en diálogo con ESPN: "Entré con algunas dudas ante un gran rival y por suerte pude ganar. No es lo mismo ganar para uno que hacerlo para un país". Por su parte, Schwartzman indicó: "Hace un día y medio atrás estábamos afuera y hoy estamos en los cuartos de final. Sufrimos para llegar a esta etapa, pero estamos listos para afrontarlo y tenemos la confianza para jugar".

El "Peque" también tuvo palabras para el equipo de Polonia y en ese sentido expresó: "Necesitamos agradecerles a los polacos por su victoria, pero había que ganar los dos partidos ante Croacia". El capitán del elenco argentino, Gastón Gaudio, aseguró estar "sorprendido" por el nivel de sus jugadores y dijo que en los partidos ante Rusia por los cuartos de final "puede suceder cualquier cosa". "Estamos entre los ocho mejores del mundo. No sé si tenemos grandes chances de ganar, pero estamos vivos y vamos a ver qué pasa ante Rusia. Tenemos la chance y siempre que estemos en carrera contaremos con la posibilidad de avanzar", aseveró.



GANO POLONIA

En el primer turno y por el mismo grupo Polonia venció a Austria por 2 a 1, con los triunfos de Kacper Zuk ante Dennis Novak por 6-7, 7-6 (7-3) y 6-3 y Hubert Hurkacz ante Dominique Thiem por 3-6, 6-4 y 7-6 (7-5). El conjunto austríaco se impuso en el dobles con la dupla integrada por los tenistas Oliver Marach-Jurgen Melzer que el ganó a al dúo Lukasz Kubot-Hurkacz por 6-7 (3-7), 6-3 y 11-9.



LO QUE VIENE

El próximo rival del equipo capitaneado por Gastón Gaudio será Rusia: este jueves, desde 3.30, el conjunto liderado por Marat Safin, que está integrado por Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Teymuraz Gabashvili, Ivan Nedelko y Konstantin Kravchuk, será el obstáculo de Argentina camino a las semifinales del campeonato.

En la misma jornada jugarán Gran Bretaña - Australia mientras que el segundo día (jueves a viernes) será el momento de Serbia-Canadá y Bélgica- España. La llave de Argentina se cruza en semifinales con el ganador de serbios y canadienses. El equipo liderado por Rafael Nadal podría cruzarse en la próxima fase con el de Nick Kyrgios.