Cuando la imaginación no descansa surgen los destinos más insospechados. Pensamos en la música clásica y nos transportamos a salas acústicas tradicionales, recordamos nombres de los teatros más emblemáticos del mundo, miramos desde lugares ignotos esos ámbitos muchas veces desconocidos para la población. Sin embargo, no todo es así en el diario acontecer. Nuestra entrevistada, inquieta soprano, va desarrollando una vida plena con su profesión, que además de concederle la merecida felicidad por los logros, emprende propuestas de hondo contenido cultural, que le permiten llevar la música y el canto académicos a los lugares más insólitos y originales que además derriban prejuicios, y cultivan nuevos admiradores de ese género tan particular. Se le atribuye a Montserrat Caballé la frase: “Cuando un cantante verdaderamente siente y experimenta lo que la música tiene que ver con las palabras, sonarán automáticamente cierto”.

Raúl Alberto Vigini

