Calvo quiere someter al juez Carlos a un "jury"

Los senadores Alcides Calvo (PJ) y Lisandro Enrico (UCR) presentaron ayer un proyecto para que se analice la constitución de un Tribunal de Enjuiciamiento, comúnmente llamado «jury» que evalúe la actuación del juez de la Investigación Penal Preparatoria de Rafaela, Dr. Osvaldo Carlos.

Según consignó El Litoral de Santa Fe, el proyecto sería el primer paso de una ofensiva destinada a destituir al magistrado, que el martes dictó una resolución en la que dejó libres, con la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, a los imputados por el caso en el que se investiga la muerte de Gonzalo Glaría.



DECISION POLITICA

El proyecto suena polémico, aunque todavía no fue presentado y por lo tanto no se conocen los fundamentos del mismo. Pero se trata de una decisión política muy fuerte, toda vez que Calvo es un hombre del riñón político del gobernador Omar Perotti, cuya casa fue blanco de un escrache en la manifestación del jueves pasado. Resulta imposible pensar que el proyecto de Calvo no cuente con el visto bueno de Perotti.

Pero además hay otros condimentos. Todavía no se conocen los fundamentos técnicos del Dr. Carlos para ordenar la excarcelación de los imputados. Y en todo caso el «jury» sería por el cuestionamiento a una resolución judicial que puede ser revisada por la propia Justicia, a través de los canales jurisdiccionales correspondientes.

En todo caso, la iniciativa parece ser un fuerte mensaje del poder político a la Justicia, avalado por el propio gobernador, en un momento en que la gestión provincial está tratando de hacer gestos de fuerza que le permitan dar un golpe de timón en la lucha contra la inseguridad.

Habrá que ver como es interpretado este gesto por parte de los principales actores del Poder Judicial santafesino, incluso de la propia Corte Suprema provincial.