El diez que quiere Román

08 de enero de 2020

FOTO ARCHIVO EDWIN CARDONA

Luego del golpe que significó el retiro del italiano Daniele De Rossi, tanto para la jerarquía del plantel como para la planificación del semestre, en Boca siguen moviéndose para cerrar los primeros refuerzos y, ante el estancamiento por el pase de Paolo Guerrero, apareció otro nombre que puede sacudir el mercado: Edwin Cardona.

Si bien el colombiano no responde a la prioridad planteada de incorporar un delantero central, lo cierto es que representaría la posibilidad de reforzar la zona de creación de juego, un sector en el que ni Emanuel Reynoso ni Alexis Mac Allister lograron asentarse en 2019. Además, el hecho de haber sido jugador del Xeneize en el pasado hace que su adaptación sea más sencilla.

El mediocampista está actualmente en Monterrey, tras haber finalizado su préstamo en Pachuca, aunque ya le avisaron que no lo van a tener en cuenta, algo que facilitaría su salida. La complicación, sin embargo, está en lo económico: el colombiano tiene un año de contrato, por lo que Rayados no va a dejarlo ir sin una contraprestación importante a cambio.

Por lo pronto, Cardona es del agrado tanto del vicepresidente Juan Román Riquelme como del entrenador, Miguel Ángel Russo, pero en el Xeneize sólo manejan las alternativas de préstamo o que obtenga una salida de México que no le signifique un oneroso esfuerzo al club de la Ribera. De ser así, en Brandsen 805 están dispuestos a repatriarlo y ofrecerle un contrato. ¿Pegará la vuelta?