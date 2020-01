Una lista de 310 productos en el programa de "Precios Cuidados" Nacionales 08 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA EL LANZAMIENTO. Matías Kulfas, Santiago Cafiero y Paula Español.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El Gobierno relanzó ayer el programa "Precios Cuidados" con una lista de 310 productos, muchos de los cuales son primeras marcas, y una reducción promedio del 8% en los valores, que será de carácter anual con revisión trimestral.

El nuevo listado incorpora primeras marcas de alimentos, limpieza y perfumería, que servirán como precios de referencia.

En principio, los nuevos productos de "Precios Cuidados" van a estar disponibles en Coto, Carrefour, Changomas, Cooperativa Obrera, Cordiez, Día, Disco, El Nene, Josimar, Jumbo, La Anónima, Libertad, Supermercados Todo, Toledo, Vea, Wal-Mart, La Gallega, Supermercado La Economía, El Túnel y Arco Iris.

Los artículos estarán disponibles en 2.220 supermercados de todo el país y serán provistos por 78 empresas productoras.

Continúan 70 productos de la versión anterior y habrá 240 nuevos, indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en la Casa Rosada.

Kulfas precisó que "el precio de algunos productos se mantiene y otros bajan hasta 30%", lo que genera una reducción promedio del 8% en el precio de los productos incluidos.

Por su parte, Cafiero indicó que el objetivo del relanzamiento de "Precios Cuidados" es "cuidar el bolsillo de los argentinos", y destacó que el Gobierno realizó "modificaciones sustanciales".

"Así vamos a poder poner de pie la producción nacional y de alimentos", señaló.

Explicó que el Gobierno "prácticamente tuvo que desarmar lo que se había hecho anteriormente".

Con relación a los productos que ya no están incluidos, Cafiero apuntó: "Antes había crema anti-age y chimichurri, y ahora hay productos de primeras marcas".

Kulfas, en tanto, argumentó que la iniciativa "apunta a recuperar referencias claras", con el "objetivo de reordenar la economía".

"Logramos dar solución a esta trampa que dejó el Gobierno anterior con la eliminación parcial del IVA para algunos alimentos. Hemos dado un paso importante en resolver positivamente ese problema", sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo.

Además, indicó que el Programa se concretó luego de "un diálogo permanente con los diferentes actores, como supermercados e industrias", a quienes agradeció el "esfuerzo conjunto".

"Hemos generado una canasta de consumo con precios razonables", destacó Kulfas, y precisó que "uno de los objetivos que tiene este programa" es difundir los precios, por lo que se pondrá en marcha una "aplicación para tener información en tiempo real sobre los productos que están con cada precio y dónde se pueden adquirir".

"Queremos generar un sistema de control y seguimiento para que se dé aviso de faltantes", puntualizó el ministro, y aclaró que "Precios Cuidados" es un "elemento, pero no podemos pensar que es la política antiinflacionaria".

Por su parte, Español consideró que el programa "se había desvirtuado", y señaló que el nuevo se trata de un "programa anual con revisión trimestral de los precios, por lo que no se congela todo el año y se dejan en la canasta los mismos productos".

Agregó que "Precios Cuidados" se había transformado en "una plataforma de algunos productos de empresas, más que ser una canasta representativa de consumo".

Destacó que "se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado y las empresas", y amplió: "Es un programa que va a promover el consumo".

Si bien aclaró que "el programa empezó hoy", Español pidió "paciencia" mientras se implementa plenamente en el país, lo que a su criterio podría demorar entre "una semana y diez días".

"El Estado vuelve a ser activo en lo que tiene que ver con el monitoreo y el control del programa", resaltó la secretaria de Comercio interior.

Ante una consulta de NA respecto de los supermercadistas chinos, la secretaria de Comercio Interior confirmó que se reunirán "el próximo lunes", porque tienen "la vocación de que sean parte del programa".

"Tienen otras particularidades, tanto los mayoristas como los supermercadistas chinos, entonces no se puede hacer todo bajo el mismo paraguas de negociación", explicó Español.

Detalló que "se irán sumando productos y puntos de comercialización", y agregó que "si bien empezamos con las grandes cadenas de supermercados, la idea es incorporar productores y supermercados regionales".