Dos volantes del Club que no siguen

Dos jugadores que tuvieron bastante continuidad en la temporada 2019 no formarán parte del plantel de Ben Hur en el Regional Amateur 2020, por decisión propia.

Ignacio Forni, luego de terminar el torneo liguista y antes de arrancar la pretemporada, manifestó al cuerpo técnico su intención de tener un cambio de aire. Recordemos que su hermano Franco juega en Brown de San Vicente, aunque no se ha mencionado que pudiera tener allí su futuro.

El otro mediocampista es José Francisco Escalada, que por motivos laborales se radicó en Sunchales.

No obstante, cabe aclarar que los pases de ambos pertenecen a la BH.



YNFANTE JUGARIA EN PILAR

En la víspera tampoco se hizo presente Ignacio Ynfante, sobre quien se había informado que se reintegraría en la segunda parte de la pretemporada. Por medios de la región ha trascendido que el delantero tiene todo acordado con Atlético Pilar para jugar la Liga Esperancina.