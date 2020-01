En la NBA todos se maravillan con Doncic Deportes 08 de enero de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO NBA BRILLANTE./ El esloveno "la rompe" en Dallas.

Que Luka Doncic ya es el personaje del año en la NBA es un hecho poco discutible. Cada actuación del esloveno genera una atracción como hacía mucho tiempo no se veía, producto de su talento, simpatía, carisma y juventud. Pero si nos detenemos puramente en los números, es todavía más asombroso.

El lunes, Luka se despachó con su undécimo triple doble de la temporada, ante Chicago Bulls, con 38 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, completando el décimo triple doble (sobre 11), sumando más de 30 puntos, algo que muy pocos consiguieron en cantidad como él. Sirvió además para la victoria de su equipo, Dallas Mavericks, por 118-110.

Para tener una idea de lo que significa, vale esta comparación. Antes de los 22 años, tres monstruos de todos los tiempos como LeBron James, Oscar Robertson y Magic Johnson (todos grandes obtenedores de triple dobles), no habían alcanzado si la mitad. ¡Y Luka tiene 20! El gran Oscar, número uno de toda la historia en triple dobles, con comodidad por ahora, había conseguido 3 con 30 o más puntos antes de los 22.

LeBron, el más joven en empezar en la NBA de los 4, sumaba 5 y Magic Johnson solamente 2. Siempre hablando de la particularidad de hacerlo sumando 30 o más puntos. Y eso que Doncic y Carlisle dicen que al niño maravilla le pegan mucho. Parece que no consiguen demasiado con eso. (Fuente: Basquet Plus).