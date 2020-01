Suspenden el pago de cuotas de préstamos tomados por jubilados Suplemento Jubilados 08 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Gobierno anunció en la última semana de diciembre la suspensión del pago de las cuotas de enero, febrero y marzo de los préstamos contraídos por jubilados y pensionados, y una reducción de las tasas de entre 11 y 12 puntos.

Así lo confirmó el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, en la Casa Rosada, durante una conferencia de prensa que ofreció al término de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

Según indicó el funcionario, la medida corre a partir del 1 de enero para quienes

hayan tomado créditos con la Anses, ya sean jubilados o pensionados. Serán beneficiados con la reducción de entre 11 y 12 puntos porcentuales de la tasa de interés.

Dicha medida beneficia a 5,5 millones de personas, dado que "no van a pagar la cuota" de los créditos contraídos de los próximos tres meses, que contrajeron con dicho organismo. Además, con la reducción de la tasa de interés de entre 11 y 12 puntos, se conforma un paquete que dispuso el Gobierno para "recuperar los ingresos de los más vulnerables".

Por otra, Vanoli afirmó que "no sé prevé afectar derechos adquiridos, pero en un estado prácticamente quebrado no puede haber doble estándar", al ser consultado sobre la reformulación de las jubilaciones de privilegio del cuerpo diplomático y el sector judicial. (NA)