¿El humo de los incendios de Australia llegó a Rafaela? Locales 08 de enero de 2020 Redacción Por El fenómeno, que no es perjudicial para la salud, pudo observarse este martes sobre el cielo rafaelino.

FOTO JORGE BARRERA SOBRE LA CATEDRAL. El Sol de la tarde se mostró algo diferente y con un tono más rojizo. ¿Será por el humo?

El humo de los incendios que afectan a Australia permanecía este martes en la Argentina, provocando que amaneceres y atardeceres tengan un tono rojizo. Las partículas provenientes del país oceánico ingresaron desde el oeste y por los sistemas frontales fue avanzando hacia el este, lo que hizo que las provincias limítrofes con Chile fueran las primeras en notar este fenómeno. En las últimas horas, el humo llegó al cielo de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires e impactó a miles de personas, que aprovecharon para retratarlo y subirlo a sus redes sociales. "Los aerosoles y partículas generadas en los incendios son bastante grandes y dispersan mucho mejor las ondas que corresponden a los colores naranjas y rojos. Es decir, que son esos colores los que llegan a nuestros ojos, y por ese motivo, el cielo se vuelve más rojizo", explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A través de su cuenta de Twitter, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa aclaró que el humo proveniente de Australia no tiene "ninguna consecuencia muy relevante" y sólo genera los cambios en la percepción del cielo, persistiendo el mismo hasta este miércoles". Las columnas de humo viajaron más de 12 mil kilómetros desde la zona del sudeste australiano, en donde se registran gravísimos incendios que causaron varios muertos y millonarias pérdidas materiales.



EL INFORME

El SMN informó que "el humo provocado por los incendios forestales de Australia ha llegado a la Argentina. Ingresó al país proveniente desde Chile aproximadamente a unos 5.000 metros o más. El mismo no afecta la salud ni tampoco afectará la normalidad de los vuelos . Y si bien no es común que el humo de un incendio llegue hasta nuestro territorio, no es la primera vez que sucede, ya que se dio algo similar el pasado 6 de noviembre, ya que en este caso fue un poco más disperso, más tenue. Lo único que se va a poder observar en las horas posteriores como raro o diferente es la coloración del sol, ya que se lo verá más rojizo en su salida y en su puesta, y obviamente, un cielo un poco más gris. No es nubosidad lo que se ve en el cielo, sino este humo a grandes alturas donde y por ahí, a veces, se hace difícil determinar si en verdad es humo o nubes".

En este sentido, ayer algunos rafaelinos pudieron apreciar la presencia de humo en el cielo como un presencia brumosa, lo que llamó la atención de varios en distintos puntos de la ciudad. En otras ciudades de la provincia, como en Rosario también se pudo notar este llamativo fenómeno.