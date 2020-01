Los elogios de Paz para la sunchalense Ormaechea Deportes 08 de enero de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO AAT.COM.AR CAPITANA./ Mercedes Paz se refirió al equipo de Fed Cup.

Tras su primera experiencia en 2019, Mercedes Paz se prepara para el próximo desafío de la Selección Argentina de Tenis, del 5 al 8 de febrero en Santiago de Chile, donde el equipo nacional comenzará a buscar el ascenso al Grupo Mundial II de la Fed Cup. Para conseguirlo, la capitana contará con Paula Ormaechea, Nadia Podoroska, Victoria Bosio y Guillermina Naya, las cuatro jugadoras de nuestro país mejor rankeadas en la clasificación de la WTA.º

En declaraciones al sitio oficial de la Asociación Argentina de Tenis, la tucumana hizo referencia a lo que significa contar con la sunchalense y la juvenil rosarina en el equipo. "El hecho de contar en el equipo con Paula Ormaechea y Nadia Podoroska me genera un gran entusiasmo, primero porque hoy ellas son las abanderadas del tenis femenino en la Argentina, y segundo porque son chicas súper respetadas en el circuito, además de ser muy coperas".

Agregó que "a Paula la vi competir muy poco, pero hemos charlado, estamos en contacto, y cuando me confirmó que iba a estar y que ya estaba recuperada del hombro, la noté feliz y con muchísimo entusiasmo. Eso a mí me genera optimismo. A Nadia la conozco mucho más porque estuve con ella en los Panamericanos (allí fue medalla de oro), donde demostró lo que puede dar. Después también la vi en Paraguay. Me genera mucha alegría poder contar con ellas dos".

Sobre el objetivo para este año y la ilusión de disputar el ascenso, respondió que "el objetivo 2020 es que las chicas puedan jugar su mejor tenis y se sientan acompañadas, más allá de la Fed Cup. Si bien este es un año en el que hay competencias importantes, como es el caso de los Juegos Olímpicos, yo creo que tenemos una gran posibilidad de ascender, siempre y cuando hagamos las cosas bien y ganemos los partidos en la cancha. Hay que trabajar con humildad. La posibilidad la tenemos, y el nivel de las jugadoras también. Cada punto y cada game cuenta. Mi objetivo es que las chicas den su cien por cien. Si ellas lo logran, estoy convencida de que tenemos grandes chances de ascender".