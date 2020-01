El Frente Progresista respondió acusaciones Locales 08 de enero de 2020 Redacción Por El ex ministro de gobierno de Lifschitz, Pablo Farías, junto al ex ministro de economía, Gonzalo Saglione, sostuvieron que la deuda dentro del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, se encuentra en una cifra lógica y razonable.

En una legislatura atestada, el diputado por el Frente Progresista, Pablo Farías, realizó un descargo público sobre los dichos de la actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, quien advirtió, ayer, que, sobre la cartera a su cargo, pesa un grave déficit económico arrastrado de la gestión socialista de más de 8 mil millones de pesos.

De acuerdo con el ex ministro de Gobierno, las cifras que dio a conocer la ministra Frana son correctas, pero sobre ellas, el socialismo realiza una interpretación diferente, ya que esperar un déficit 0 a cualquier costo, ha fracasado en lo últimos cuatro años en el país y responde a una lógica discursiva que se ha instalado en el último tiempo. Según el diputado provincial, la última gestión de gobierno evitó ajustar a cualquier costo, por ello se tomó deuda para hacerse cargo de subsidios nacionales que fueron retirados.

Farías afirmó que el gobierno socialista cuidó el equilibrio presupuestario y los recursos de la provincia, pero no ajustando de manera desmedida, por ello, la anterior gestión tomó créditos para gastos corrientes y evitó así, la situación actual, donde los trabajadores provinciales vieron aplazados su cronograma de pagos.

Por otro lado, luego de que el gobierno nacional decidiera retirar los subsidios para el transporte, desde la provincia se optó reemplazar esos desembolsos con fondos propios, para hacer cargo de sostener las tarifas, sostuvo Farías. De la misma forma, la gestión anterior tomó la decisión de hacer frente, con sus recursos, del subsidio de la tarifa social eléctricas, lo cual explica que haya facturas atrasadas con Cammesa, proveedora de energía, ya que hubo un desfasaje en los pagos cuando se decidió solventar con gastos propios la compra de energía.

“Cuando se ven las crónicas nacionales, se encuentra a Santa Fe en un lugar diferenciado en relación a los problemas que las demás provincias. Santa Fe tiene algunas ventajas comparativas con respecto a otras provincias, eso ha favorecido a la provincia en su consideración. Cuando hemos buscado financiamiento en el extranjero hemos conseguido mejores tasas que otras provincias e incluso el gobierno nacional”, afirmó el diputado.

Con respecto al déficit presupuestario que acusó la ministra de Obras Públicas en su cartera, Farías explicó que, en los primeros días de agosto del año pasado, la comisión de transición notificó, al gobierno entrante, que la deuda al cierre del 31 julio era de más de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, al finalizar el 30 de noviembre ese monto se redujo a 8.200 millones de pesos, ya que, producto de algunas políticas de restricción del gasto, se logró obtener un superávit.

Para el diputado, la situación deficitaria que se dio a conocer en el día de ayer, es un monto razonable y muy inferior en relación al producto bruto de la provincia de Santa Fe que no representa el 0,5%: “La provincia tiene una situación solvente, con una buena situación económica financiera. Lo que se está buscando es un discurso de déficit 0, al que debe salirse para entrar en una lógica de equilibrio presupuestario donde no se sacrifiquen cuestiones esenciales para la ciudadanía”, finalizó.