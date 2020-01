"Tenemos jugadores de muy buen pie" Deportes 08 de enero de 2020 Redacción Por Iván Gómez, que asoma para ser el "5" de la BH, se refirió a la preparación del plantel.

FOTO J. BARRERA EXPECTATIVAS./ Gómez (en el centro) se mostró ilusionado con este nuevo desafío.

Ben Hur buscó en la mitad de la cancha, para encontrar el equilibrio, un jugador que sea conocedor del ascenso del interior de nuestro país, pero también de toda esta zona para tener una rápida adaptación. El santafesino Iván Gómez asoma como una de las piezas que tendrá mayor responsabilidad cuando Carlos Trullet empiece a darle rodaje al equipo que pretende para el certamen que empezará el 2 de febrero.

El ex Atlético San Jorge manifestó que "la verdad que me siento muy bien, encontré un grupo de chicos muy bueno. Me hicieron entrar bien enseguida, pude adaptarme rápido y trabajar a la par de ellos", acotando que conocía de las inferiores de Colón de Santa Fe a Luciano Kummer.

Tras la dura exigencia en lo físico, vendrán desde los próximos días los entrenamientos con prioridad en lo futbolístico. "Ahora viene la parte mas linda. Ya lo duro pasó, corrimos mucho. Ahora Carlos (Trullet) será el que decida para encontrar el equipo ideal para arrancar, ponernos finos con la pelota que es la parte que a todos nos gusta, y llegar bien para el arranque del torneo", acotó el volante.

En su visión, potenció las expectativas de conformar un plantel competitivo para luchar por el objetivo del ascenso, en que "es bueno que haya recambio en las distintas posiciones. Nosotros tenemos que competir, trabajar duro con el Profe y que Carlos vea, meterle presión en el sentido que todos estamos en condiciones de jugar, para buscar el mejor equipo".



A CUIDAR LAS ESPALDAS

Ben Hur ha sumado varios volantes con características ofensivas, como Marcos Quiroga, Marcos Valsagna, Lucas Quiroz, sumados a otros jugadores del Club en esa función, como Joaquín Castellano. Por eso da la sensación que Gómez tendrá mucho trabajo como integrante del bloque defensivo.

"La verdad es así. Tenemos jugadores de muy buen pie que vamos para adelante, pero nosotros tenemos que cuidar el cero. Cada uno tiene una función en el equipo, y en base a eso todos vamos a salir adelante. Lo importante es que el equipo se mantenga bien", destacó.

De todos modos, no será una situación novedosa. "En San Jorge era bastante parecido, teníamos varios jugadores muy dinámicos, que iban para adelante, y a uno le tocaba la parte mas fea atrás (sonriendo)", recordó.

Paradójicamente, sus ex compañeros serán rivales de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Federal. Sobre ello mencionó que "después de seis años me fui y el fútbol hace que los vuelva a enfrentar. Fue un lindo ciclo, en el 2017 perdimos la final en Formosa del Federal B, pero hoy estoy acá, mi mente está acá en Ben Hur para ascender y ojalá se nos dé".