Sainz ganó la tercera etapa y Terranova se ubica tercero Deportes 08 de enero de 2020 Redacción Por RALLY DAKAR

FOTO WEB APARECIO./ El español logró su primera victoria de etapa de este Dakar 2020. FOTO WEB ETAPA DURA./ Ricky Brabec voló con su Honda en un recorrido donde hubo extravíos.

Carlos Sainz logró su primera victoria de etapa de este Dakar 2020 después de dos jornadas en que se vio muy cerca de la victoria. Si bien, su buen hacer de las primeras etapas le da el liderato de la carrera. Sainz dominó la especial, esta vez sí, prácticamente desde los primeros kilómetros.

Al piloto de Mini, que completó la etapa cronometrada en 3h 48m 01s, le pisaba los talones su compañero de equipo Peterhansel, que no resistió el empuje final del español y cedió 10 minutos (está a 19 minutos en la general). Al Attiyah terminó segundo, pero cayó a la quinta posición tras una sanción por molestar a Sainz, que trataba de adelantarle mientras su rival hacía oídos sordos. Su tiempo final le deja a 6m 35s del ganador, tres minutos más que su tiempo inicial; si bien sigue siendo segundo de la general, a 7m 55s.

Fernando Alonso, después de la experiencia vivida el día anterior, puso la directa, desde la 17ª posición de salida –la organización le recolocó para evitar problemas con los camiones– y terminó quinto, a solo 6m 14s de Sainz. Aunque tras la pena al catarí, subió a la cuarta posición de la etapa.

El mendocino Orlando Terranova, ganador de la jornada del lunes y quien se había colocado al frente de la general, se retrasó hasta la tercera posición, producto del 8° lugar de este martes.



MOTOS

La etapa en motos parecía ser muy exitosa para Honda gracias a la victoria del estadounidense Ricky Brabec, que voló este martes (4h 8m 23s) para completar la etapa bucle en torno a Neom, que todavía no es ciudad, aunque tiene un aeropuerto divino y nuevo, caprichos de la realeza saudí.

El relato de los pilotos Honda, que habían copado las tres primeras posiciones difería considerablemente de muchos de sus rivales, especialmente de los de KTM, que se perdieron y que reclamaron a la organización por el mal funcionamiento de un punto de paso.

Después de revisar sus quejas, la organización decidió devolverles a los pilotos el tiempo que habían perdido tratando de que se validara su paso por uno de los puntos clave de la carrera. El GPS de las motos no funcionaba bien y aquello provocó la confusión.

Así, la clasificación de la etapa no tomó como referencia el tiempo final, sino los tiempos tomados en el punto de paso 53, en el kilómetro 389 de la especial. Así, Brabec sigue figurando como el ganador de la etapa, con sus compañeros Cornejo segundo (a 5m 56s) y Kevin Benavides, tercero (a 7m 22s); a Walkner o Price (KTM), entre otros, se les devolvió el tiempo y apenas concedieron finalmente ocho minutos. La general también cambia, con Kevin Benavides en segundo lugar (a 4m 43s) y Walkner en tercero (6m 2s).

El Rally se acercaba a Jordania. Y en una especial (427 km) en los que predominó la arena, entre cañones y montañas, los competidores alcanzaron su punto más elevado: los 1.400m de la montaña Jabal ash Shifa. Nada comparable, eso sí, con las etapas en Bolivia o aquellas en las que los corredores cruzaban los Andes muertos de sueño y frío, con el mal de altura acechando.

Motos y quads debían completar este martes su etapa maratón.

No lo hizo y está fuera de la carrera el francés Van Beveren (Yamaha), que abandonó tras sufrir una dura caída a solo tres kilómetros de empezar la especial que le ocasionó una fractura de clavícula.



EN QUADS

La tercera etapa del Dakar 2020 que se largó y terminó en Neom, la "Futura Nueva Ciudad" de Arabia Saudita, tuvo en la división de Quads como ganador al italiano Giovanni Enrico, quien aventajó por 1m01s al francés Simon Vitse, y por 3m29s al chileno Ignacio Casale, quien se sostiene en el liderazgo de la carrera, superando a Rafal Sonik, su escolta en la general.

Detrás de ellos se ubica el argentino Manuel Andújar, quien demuestra un buen ritmo y va afirmándose en el clasificador de la carrera, a pesar de haber recibido una penalización de 7 minutos en esta jornada en donde completó los 427 kilómetros sin complicaciones, y aventajando al galo Alexandre Giroud.



LOS CAMIONES

Andrey Karginov se quedó con el triunfo en la tercera etapa del Dakar 2020 en la clase Camiones, disputada en bucle en torno a la megápolis de Neom, para darle a Kamaz su segundo éxito parcial. El ruso, ganador en la edición de 2014, aprovechó su tercera posición de salida para dominar la especial desde los primeros compases. Terminó la jornada sacando casi cinco minutos al bielorruso Siarhei Viazovich (MAZ).

El tercer lugar quedó para el también ruso Anton Shibalov (Kamaz), a más de 11 minutos de su compatriota. En la general, Viazovic continúa a la cabeza por segundo día consecutivo, mientras que Karginov pasó a ser su nuevo escolta, siendo la diferencia entre ambos de 2m18.