El Concejo también se pone al frente del tema seguridad

En numerosas ocasiones han reclamado y votado pedidos de informes en relación a esta problemática y hoy en medio de un reclamo masivo de la ciudadanía, tanto oposición como oficialismo unen fuerzas para gestionar por seguridad.

PREOCUPADOS. Los concejales buscan aportar su mirada y propuestas en un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años en la ciudad.

Además de formalizar el pedido de reunión con el Ministro de Seguridad Marcelo Sain por un lado y con legisladores y representantes de la justicia por el otro los concejales intentan desde sus lugares de representantes de los rafaelinos, aportar su mirada y propuestas en un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y en donde no se evidencian resultados positivos.

“Todos somos parte de la situación que estamos pasando como ciudadanos, no solo en Rafaela sino en toda la provincia, pero nosotros bregamos por los intereses de los rafaelinos y tenemos que trabajar, ocuparnos del tema porque todos tenemos responsabilidades, por eso debemos buscar soluciones y trabajar por cada una de ellas. Pedimos la reunión con el Ministro para poder conocer el plan de seguridad que hay y cómo se puede articular", manifestó el edil justicialista Juan Senn.

El concejal se refirió a qué acciones concretas lleva adelante hoy el Cuerpo Legislativo local y dijo que “nosotros siempre pensamos en la prevención porque tenemos que ver qué es lo que hay que hacer para no llegar a esta situación, porque hoy tenemos una cuestión coyuntural que la estamos viviendo y tenemos a gente reclamando en la calle porque se llegó a un nivel de hartazgo tremendo, pero se están llevando a cabo medidas que implementa la GUR, con aportes que hacemos los rafaelinos y eso es una decisión política que lleva a cabo el Poder Ejecutivo y tenemos que acompañar”.

“Tenemos que pensar en un estado presente pero sin dejar de tener en cuenta que tenemos que atacar esta cuestión coyuntural donde no puede ser que los delincuentes nos tengan presos a nosotros los laburantes y allí vamos a estar trabajando", señaló Senn.

Respecto a la cuestión preventiva el concejal indicó “que si bien sabemos que no es únicamente responsabilidad de la justicia, sí la tiene cuando sabemos de muchas personas reincidentes que siguen estando sueltas en la calle. Hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar todos unidos por la misma causa y lograr devolverle la calma a la ciudad”.

Por su parte el concejal de Cambiemos y ex presidente del Cuerpo, Raúl “Lalo” Bonino expresó en relación a los pedidos de reuniones y reclamos que vienen llevando a cabo por el tema de la seguridad, que “ya hemos retomado esta costumbre que tenemos de solicitar reuniones con el ministro de seguridad, lo hemos hecho con la gestión del FPCyS y lo hacemos hoy con la nueva administración que ha asumido hace pocos días, el ministro asumió hace poco también y las fuerzas policiales están demostrando ser una gran problemática en la reorganización, pero nosotros ante lo que ocurre en la ciudad no podemos esperar”.

“Rafaela está al borde de una epidemia en materia de homicidios y esto superando ampliamente la media a nivel país donde en el 2019 la media se ubicó en 5.5 y Santa Fe y nuestra ciudad están prácticamente cayéndose de los números para mal en lo que a robos, hurtos violentos y homicidios se refiere. La idea es mantener una reunión con el Ministro, con legisladores sin la intención de politizar partidariamente estas cuestiones, pero entendiendo que es la política la que debe intervenir aquí y hay que asumir responsabilidades y llevar a cabo las acciones concretas para bajar la fiebre de un problema que evidentemente se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y ha llegado a un punto culmine en donde el último hecho fue la gota que rebasó el vaso”, señaló el edil.