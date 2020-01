“Nos están diciendo que así no se quiere vivir” Locales 08 de enero de 2020 Redacción Por El obispo de la Diócesis de Rafaela, monseñor Luis Fernández participó de la reunión del Consejo Consultivo Social y analizó el clima de violencia, hostilidad y desánimo que se vive por estos días en Rafaela.

En los seis años que está en Rafaela, monseñor Luis Fernández siempre participó en representación de la Iglesia Católica de los diferentes ámbitos en los que se lo convocó para hacer aportes y contribuir con la ciudad. Si no podía estar él, siempre concurría algún sacerdote para poder aportar esa mirada.

Hoy la seguridad y sus consecuencias, junto con la integralidad de poder mirar un problema que tiene múltiples aristas, hacen que el espacio creado hace muchísimos años, como lo es el del Consejo Consultivo Social, cobre un papel preponderante por el compromiso de quienes participan de sus reuniones y realizan sus aportes.

“La Iglesia siempre está presente, como en el 2001 cuando el país vivía un momento muy grave y fue la Iglesia como institución la que convocó al diálogo y ahora también tenemos que ir por esos caminos”, expresó Monseñor Fernández.

“Creo que la preocupación no es solo de aquí sino que hay una preocupación mundial, un mundo que está entrando en guerra y en donde se evidencia una ruptura en las relaciones humanas que duele. La idea es aportar entre todos ese granito de arena para poder ayudarnos, estamos para los creyentes todavía en el tiempo de la Navidad y el 1° de Año fue el ‘Día de la Paz en el Mundo’ y realmente pareciera que es la violencia, el enfrentamiento y la muerte quienes quieren tener victoria sobre nosotros y no es así, no es así para los que creemos”, enfatizó.

Monseñor Fernández en varias ocasiones valoró la idea de converger en un mismo espacio para proponer desde las diferentes miradas, -sin celos ni egoísmos-, ideas superadoras, por eso resaltó la convocatoria del Consejo Consultivo.

“Creemos que es el hombre el que tiene la posibilidad humanamente de creer siempre en la esperanza, el diálogo y la comprensión, pero lo que sucede ahora es que el signo tan extraordinario que se ha vivido el otro día en Rafaela de la gente en la calle, nos está diciendo a todos algo, que así no se quiere vivir. Ahora viene el otro paso, hoy venimos a ver que podemos aportar desde nuestro lugar en cuanto al diálogo, al encuentro, al saber escucharnos y sobre todo dejando de lado los pequeños intereses que son los que a veces nos alteran más, nos dividen más cuando se atraviesan momentos tan difíciles”, señaló.

Sobre qué lugar hoy ocupa la seguridad en la agenda diaria, el Obispo diocesano manifestó que “en la Argentina ya son muchos años que la inseguridad está generando hechos que nos duelen y por eso hay que tratar de aportar todos, y es verdad que en esto hay responsabilidades distintas y por eso está la parte política, jurídica, de la policía, pero acá si no nos damos una mano todos sonamos”.

Finalmente Monseñor Fernández dijo que “el mensaje para todos los rafaelinos siempre es de paz y en especial una oración para aquellos que han perdido la vida, allí debemos hacer un instante de silencio porque a veces los acontecimientos nos hacen olvidar que hay víctimas muertas. Entonces un respeto por ellos es lo primero y segundo ver entre todos de poder ayudarnos en medio de este mundo que no quiere la violencia, la muerte, la discriminación, que quiere vivir en solidaridad, en paz, en esperanza porque eso es lo que Dios ha traído al mundo”.



“ACOMPAÑAR A LOS RAFAELINOS

CON UN MENSAJE DE PAZ”

El pastor de la Iglesia Evangélica, Marcelo Becla , también participó de la reunión del Consejo Consultivo y expresó el dolor por los hechos que hoy registra la ciudad y dijo que aunque no es fácil, “queremos acompañar a todos los rafaelinos con un mensaje de Paz, si bien no es fácil perder a un ser querido, nosotros sabemos que Dios es la fuente de toda esperanza y de todo amor más allá de las distintas circunstancias adversas que esté pasando. Nosotros también pedimos e insistimos a toda la sociedad de no actuar con agresión y con violencia porque eso suscita a más violencia, debemos actuar con sabiduría y con paz”.

Becla analizó el contexto actual y en ese sentido dijo “sabemos lo que está pasando con la delincuencia, con la seguridad social que nos preocupa a todos”.

Respecto a lo que ellos observan como pastores que trabajan en la contención social, expresó que “nos preocupa esa tendencia de ver a tanta gente joven metida en la delincuencia y en la promiscuidad y vemos también que esos principios que se han sostenido durante mucho tiempo sobre la familia, o el respeto hacia el prójimo de alguna manera se están diluyendo. Como se dijo también en la reunión del Consejo Consultivo, nosotros como Iglesia, las distintas congregaciones que componen el Consejo de Pastores de Rafaela y zona estamos conteniendo a muchísima gente joven y estamos ayudando a gente sin trabajo, que tenía sueños, anhelos, estaban de novios y de pronto se mataron o empezaron a probar la droga, la delincuencia y tenemos que contener…por todos los medios queremos hacer un trabajo de prevención pero a veces no es fácil cuando el Estado está ausente, porque nosotros trabajamos muy a fuerza de pulmón”, finalizó.