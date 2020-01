“Necesitamos lo mejor de todos” Deportes 08 de enero de 2020 Redacción Por Walter Nicolás Otta hizo referencia al duro torneo que se le viene a la "Crema" en donde será “un semestre mucho más difícil” y es por eso que desde el día 1 de pretemporada ya quiere "enchufar" a todos al máximo para llegar de la mejor forma al reinicio del campeonato.

FOTO J. BARRERA WALTER OTTA. / El DT de la "Crema" confía en el plantel que tiene, en mantener la fortaleza de local pero sabe que “el salto de calidad lo va a dar algún partido de visitante”.

Atlético de Rafaela puso en marcha la máquina y como viene ocurriendo desde ya hace un tiempo, largo, los objetivos están bien claros: ser protagonista en la principal categoría de ascenso de nuestro país y pelear por alguno de los ascensos que da la Primera Nacional a la Superliga.

Mientras se termina de diagramar la pretemporada, ayer se confirmó el viaje a Uruguay para medirse con Nacional (ver aparte, pág. 28), el entrenador Walter Nicolás Otta dejó sus sensaciones al regreso a los entrenamientos: “Los jugadores llegaron bien, casi todos bien en peso, así que contento de estar de vuelta en el trabajo que es lo que nos hace feliz”. Prácticamente un mes de descanso, lo que para el DT fueron unas “vacaciones bastantes largas” y “ahora esperemos tener la posibilidad de seguir trabajando como lo veníamos haciendo y potenciar lo que se viene haciendo bien, corregir los errores y tratar de tener un semestre mejor del que tuvimos”.

-En lo inmediato, ¿a dónde se apunta?

-Como primer objetivo tratar de mantener el plantel y luego ver si podemos incorporar algún jugador en alguna posición puntal que creemos que es necesaria y sino vamos a afrontar el semestre con el plantel que tenemos, la verdad que estamos contentos desde que arrancó. La competencia entre ellos ha sido sana, la competencia está bien, estamos más que tranquilos con el plantel que tenemos.

-Se habla de la posible salida de Godoy, pero las puertas no están cerradas para ninguno…

-Seguro. Nosotros queremos que se queden todos a no ser que sea muy beneficioso para el club, sino se van a quedar acá. Si se va alguien me gustaría cubrir el hueco que deje, pero me gustaría sostener el plantel que es lo más importante. Ya venimos con 6 meses de trabajo, con un rendimiento que fue de menor a mayor, terminamos bien, y ahora hay que potenciar y que la competencia interna entre ellos sea cada vez mejor y de ahí para adelante tratar que nos veamos todos beneficiados, es lo que buscamos.

-¿Qué se sabe de la partida o no de Matías Godoy?

-Están esperando una posibilidad para que se pueda vender, si es así creo que nos vamos a ver beneficiados todos, sobre todo el que creo es lo mejor que le puede pasar.

-¿La llegada de refuerzos depende pura y exclusivamente de alguna venta?

-Si no vendemos sabemos que es muy difícil que podamos incorporar. Estamos mentalizados en tratar de trabajar con el grupo que tenemos, ya los conocemos a todos, sabemos las virtudes y defectos que el plantel tiene, trataremos de potenciar eso y ojala poder tener un semestre mejor del que tuvimos.

-¿Si se va Godoy se buscará otro delantero?

-Puede ser, si aparece algún jugador que pueda ser interesante, pero creería que no porque hoy estamos utilizando a Mendieta como un volante pero es delantero, tenemos alternativas de mitad de cancha hacia adelante. Si se va Godoy estaríamos cubiertos.

-¿Cómo ve el mercado de pases?

-Complicado para todos los equipos tener la posibilidad de incorporar, sobre todo buenos futbolistas, está difícil la situación de todos los clubes y Atlético no está exento de eso. Trataremos de trabajar con el plantel que tenemos y estamos conformes, de hecho terminamos de la mejor manera, estamos tranquilos.

-¿Van a subir algunos juveniles para desarrollar la pretemporada?

-Estamos viendo la posibilidad de sumar algunos esta semana y que hagan la pretemporada con el plantel, de acuerdo a las urgencias se verá la posibilidad de cubrir con un jugador de inferiores, sería lo ideal.

-Tuvieron un buen cierre de año, la idea para este 2020 es mantener lo hecho en las últimas fechas…

-Si. Sabemos que va a ser un semestre mucho más difícil, va a ver equipos que se van a reforzar muy bien, ya todos los equipos tienen 6 meses más de trabajo, como también nosotros lo tenemos. Va a ser un semestre muy difícil y necesitamos lo mejor de todos, la exigencia va a ser al máximo como para poder dar lo mejor para el bien del club que es lo que nos va a beneficiar a todos.

-Y tendrán un comienzo de torneo diferente al del 2019, con más partidos en casa que afuera. Será vital aprovecharlos para meterse de lleno en la conversación.

-Cuando arrancó el torneo, no fue fácil para nosotros, pero de diez partidos jugamos seis de visitante, ahora es al revés, tenemos que estar mucho más predispuestos para hacernos fuertes de local pero sabemos que si queremos pelear algo hay que ganar de visitante, sostener la localía y nos va a ayudar a estar siempre ahí cerquita pero el salto de calidad lo va a dar algún partido de visitante.