Intimidades de los "Globos de Oro"

La actriz Patricia Arquette ganó en la noche del domingo un Globo de Oro por su papel en el drama televisivo The Act. La emoción por el triunfo le jugó una mala pasada, y terminó lastimando por accidente a su coprotagonista en la miniserie, Joey King. A través de su cuenta de Twitter, King mostró cómo quedó su rostro y le envió un mensaje a la flamante ganadora.

“Patricia Arquette me golpeó accidentalmente en la cabeza con su Globo de Oro. Esa frase me dará derecho a presumir por el resto de mi vida”, dijo con humor la joven actriz en su tuit, que acompañó el mensaje con dos fotos en las que mostraba cómo había quedado su cara tras el accidente. Arquette recibió el mensaje de su compañera de elenco y le respondió: “Lo que sucede en el ascensor se queda en el ascensor! ¡No, en serio, lo siento, dulce!”.

El momento del accidente quedó registrado en una producción para la revista InStyle. Las actrices tenían que divertirse y jugar ante la cámara, pero sin querer Arquette acercó demasiado su Globo de Oro a la cara King, y ella terminó chocando contra la estatuilla. Como resultado del percance, la novata de Hollywood terminó con un hematoma.

Hubo otras situaciones que pasaron en los Globos de Oro que inadvertidas para los espectadores.

El llamativo look de Jason Momoa que causó furor en las redes. El protagonista de Aquaman desfiló por la red carpet junto a su mujer, Lisa Bonet, con un saco de terciopelo que escondía su cuerpo trabajado. Tras presentar el premio que le tocaba, decidió que quería sentirse más cómodo durante el resto de la noche y se quitó el saco, quedando en camiseta. El que pareció sorprenderse notablemente ante el cambio de ropa fue Brian Cox. Cuando ganó el Globo de Oro como mejor actor dramático en TV por Succession, pasó cerca de la mesa de Momoa y no pudo evitar mirar al ex Game of Thrones, quien jamás perdió la sonrisa.

Como era de esperarse, Twitter captó el momento exacto y la poca ropa de Momoa se volvió un hit de la noche.



El gesto de Merryl Streep al encontrarse con Helen Mirren

La reina de la gala, con un récord de 32 nominaciones en su historial, ayudó a su colega con un problema de vestuario. En la imagen que se viralizó en Twitter, se puede ver a Streep acomodándole el vestido a la actriz.

Streep estaba nominada por Big Little Lies pero perdió contra Patricia Arquette.



El chiste que le hizo Brad Pitt a Leonardo DiCaprio sobre Titanic

Cuando Pitt escuchó que había ganado como mejor actor de reparto, subió al escenario y les agradeció a sus colegas. Especialmente, a Tarantino, a los productores y a Leonardo DiCaprio, otro de los protagonistas, de quien es muy amigo. “A mi cómplice, no estaría aquí sin vos”, le dijo. Antes de despedirse, lanzó un guiño a los fanáticos de Titanic, la icónica película que DiCaprio protagonizó en 1997 y que fue dirigida por James Cameron. “De cualquier manera, yo sí te hubiera compartido la balsa...”, bromeó.



El reencuentro entre Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix

En ganador por “Joker” y Witherspoon compartieron unos minutos de conversación previo a la premiación. Ambos actores protagonizaron Walk the Line en el 2005. La película está basada en la vida del cantante Johnny Cash. Ese mismo año, Phoenix y Whiterspoon recibieron una nominación a los Oscar, donde solo ella se alzó con el galardón por Mejor actriz. La novia del actor, Rooney Mara, estuvo presente durante el momento.