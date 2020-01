Rescindió De Rossi Deportes 07 de enero de 2020 Redacción Por BOCA

El mediocampista italiano Daniele De Rossi se despidió del plantel, cuerpo técnico y de los hinchas de Boca, al decidir retirarse del fútbol y volver a su país, para estar más cerca de su familia.

"Esta decisión es definitiva y podía haber sido en junio, pero la verdad es que todo esto fue pasando lentamente desde hace unos meses. Me cuesta mucho dejar el fútbol y también porque donde lo estaba haciendo era mágico", afirmó De Rossi en una conferencia de prensa que realizó junto al presidente de Boca, Jorge Ameal.

De Rossi estuvo ayer por la mañana en el predio "xeneize" en Ezeiza, donde lleva adelante la pretemporada el plantel, para oficializar la decisión que le había adelantado al vicepresidente segundo Juan Román Riquelme el viernes pasado, motivado por la necesidad de estar cerca de su hija mayor Gaia.

Riquelme, encargado de manejar el fútbol de Boca, le pidió que se tomara el fin de semana para pensar cuál era la mejor decisión y De Rossi -que jugó siete partidos desde su llegada en junio, cinco como titular- reafirmó su idea de regresar a Italia.

"Nadie de mi familia tiene ningún problema de salud. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. Nos estamos extrañando y creo que es una razón que puede alcanzar esta decisión. No hay nada atrás de esto. Nunca me peleé con la nueva dirigencia, todos trataron de convencerme de quedarme acá", indicó.