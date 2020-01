Nueva marcha, hoy Policiales 07 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Según se viralizó a través de los teléfonos celulares la marcha de protesta convocada para hoy, decía así: “Martes 7, 20.00 horas, desde el Municipio. Por estas cosas uno está cansado pero no vamos a bajar los brazos. Hoy más que nunca vamos a seguir peleando para que la muerte de mi amigo Gonzalo no sea un caso más, y por la seguridad de todos los que vivimos en Rafaela. Vamos gente súmense, esto es para todos y por todos… para los futuros también”.

Gustavo Glaría en conversaciones con la prensa adelantó que, “mañana (por hoy) a la noche nos vamos a manifestar –aclaro que no lo organicé yo, pero estaba invitado-, y con muchas ganas voy a seguir poniéndole pila a todo esto para que cambiemos las leyes. Rafaela no es la Rafaela que yo quiero, la ciudad segura, y no podemos seguir aceptando que estas personas sigan cometiendo robos, algunos con un desenlace, otros con otro. Por eso vamos a seguir luchando cambiando las leyes si hay que cambiarlas, y si los políticos se siguen equivocando que se den cuenta. Le plantee al juez: ¿con qué dolor va a salir la gente mañana? Con el mismo de hoy, de que no se hace justicia”, cerró.