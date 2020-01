“Salimos muy doloridos, [...] yo no esperaba esto" Policiales 07 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Finalizadas las audiencias, el padre de la víctima, Gustavo Glaría, dialogó con la prensa luego de la inesperada decisión judicial y entre frustrado e impotente, con la voz temblorosa, opinó que, “salimos muy doloridos porque creemos que Rafaela no esperaba esto, yo no esperaba esto –dijo-. Uno educa a sus hijos para el compromiso, para no mirar para otro lado, pero realmente hoy que el Juez haya tomado esta medida y las dos personas involucradas [en libertad]...”.

“Hay un robo –prosiguió- un trabajo de Fiscalía en conseguir todas las pruebas. Tenemos la suerte de contar con un montón de pruebas gracias a la tecnología, que los implican en el delito, que se escapan… Gonzalo se compromete a detenerlos exponiendo él su vida. Y que el Juez nos argumente de esa manera… realmente no tengo palabras. Tengo muchísimo dolor e impotencia, porque es más de lo mismo”, remató.

“Quedó demostrado en estas cuatro horas que estuvimos acá [en tribunales] –agregó-. ¿Para qué escuchar todo esto? Son abogados defensores dándole vueltas a las causas… cambiando las palabras, con comparaciones a la justicia del primer mundo que lamentablemente los jueces de acá no están ni cerca porque queda demostrado en estas decisiones que toman. Hay un trabajo de investigación [de las fiscales], trabajaron y en cuatro días están detenidos, todos identificados”.

“Nosotros contentos venimos hoy (por ayer) con una expectativa, para que el señor Juez, les diga que se vayan a su casa tranquilitos cada uno. Ese es el dolor que siento”, expresó con profundo malestar el padre de Gonzalo.

“Esperábamos otro resultado y la frialdad de la Justicia queda reflejada en lo que pasó hoy (por ayer)”, concluyó con impotencia Gustavo Glaría, padre de Gonzalo.