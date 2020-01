Maxi Casa, libre de Chaca Deportes 07 de enero de 2020 Redacción Por El ex delantero de Atlético de Rafaela fue uno de los que rescindió su contrato con el "Funebrero" y le pegó duro a los dirigentes del elenco de San Martín: "La peor dirigencia del mundo".

En las últimas horas Chacarita anunció algunas bajas de cara a la segunda etapa del torneo de la Primera Nacional. El delantero Maximiliano Casa, con reciente paso por Atlético de Rafaela, más Juan Cruz Mascía, Matías García y Zacarías Moran Correa rescindieron sus contratos con el 'Funebrero'. Moran Correa regresa a River donde volverá a ser cedido, los otros tres quedaron libres.

Casa, habló con Solo Ascenso y dijo lo siguiente: “No tuve minutos de juego, porque nunca me quisieron. La dirigencia y el cuerpo técnico no pretendían dejarme seguir. No podía continuar entrenando apartado en el Polideportivo. En todos los aspectos, perdía. Por eso decidí desvincularme”. Además, lanzó: “Nunca tuve relación con Bianco y mucho menos con esta CD”.

Luego de tener una buena etapa cuando llegó a Chaca, allá por el 2015, el delantero expresa, disgustado, que este último periodo dejó mucho que desear: “Volví de Atlético de Rafaela y me encontré con la peor dirigencia del mundo. Mucho desorden y deudas, por supuesto”.

A pesar de ello, Casa expresa que regresaría a la institución, pero con condiciones: “Chaca es un club hermoso, es un grande y, por supuesto, que volvería, pero cuando haya gente que maneje bien a la institución”.

El jugador, de 26 años, ya conoce mucho el mundo Chacarita y, por eso, deja una reflexión sobre este momento del conjunto de San Martín: “Hoy, Chaca depende muchísimo de sus propios jugadores. Estuve en 2016 y todos estábamos a la altura tanto nosotros como los dirigentes, pero lamentablemente no nos alcanzó para ascender. El torneo siguiente conseguimos la vuelta a Primera, pero fue todo mérito del plantel y cuerpo técnico. La CD aún me debe dinero de ese ascenso. El momento actual lo refleja la tabla de posiciones”.