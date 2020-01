Coincidieron tres ex parejas de Brad Pitt Sociales 07 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La noche de los "Globos de Oro" terminó y poco se habló de los ganadores o perdedores. Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron los protagonistas indiscutidos de la premiación.

Pese a que no posaron juntos en la alfombra ni en el salón del Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, las cámaras del evento lograron obtener una toma de ellos "juntos".

También se reencontró en la premiación con otras dos ex novias: Gwyneth Paltrow y Christina Applegate.

Al recibir su galardón por su trabajo en "Once Upon a Time In Hollywood", el actor se mostró muy agradecido por el reconocimiento y bromeó sobre la razón por la cual había decidido asistir solo a la ceremonia.

En el momento de recibir el galardón, el actor tuvo la atenta mirada no de una sino de tres ex, ubicadas en diferentes mesas. Quien faltó a la cita fue su última pareja y madre de sus seis hijos: Angelina Jolie.

"Hubiese querido traer a mi madre, pero no lo hice porque cualquier mujer con la que me siente al lado, hubiesen dicho que estoy saliendo con ella y eso, sin duda, me hubiese incomodado bastante", se rió Pitt cuando subió al escenario para recibir su "Globo de Oro" por su papel en el filme de Tarantino.

Entre los todas miradas del público, la que prestó mayor atención al momento en el que fue premiado Brad fue la bella Jennifer, estrella de Friends.