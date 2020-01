"La obligación de estar alerta", reconoció Rossi Nacionales 07 de enero de 2020 Redacción Por POR EL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que desde su cartera tienen "la obligación de estar alerta a todo lo que puede suceder" en Medio Oriente en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que en el pasado el país fue blanco de dos atentados terroristas.

"Hemos aumentado los niveles de alerta porque nuestro país ha sido territorio de dos atentados terroristas, contra la embajada de Israel y contra la AMIA, y las consecuencias todavía pesan en la sociedad argentina", explicó el ministro.

El funcionario enfatizó que tiene "la obligación de estar alerta a todo lo que pueda suceder", aunque aclaró que no cuenta con "información" sobre algún tipo de situación que pudiera estallar en el país en el corto plazo vinculado a la crisis geopolítica.

Rossi marcó un contrapunto con la administración de Donald Trump, quien ordenó el bombardeo con misiles en Irak que terminó con la vida del jefe del Ejército iraní Qasem Soleimani, al sostener que la postura de Cancillería es resolver los conflictos "en base al diálogo, el acuerdo y la negociación y no en base al uso de la violencia".

"Siempre nos hemos alejado de la solución bélica de los conflictos que pudiesen existir en el mundo", agregó Rossi, que reivindicó la diplomacia como metodología para evitar la "escalada de la violencia".

"Obviamente que lo que está sucediendo en Medio Oriente es un hecho grave que ha hecho que todo el mundo haya elevado niveles de alerta porque nadie tiene claridad de cómo va a evolucionar ese conflicto. En Argentina no hemos sido distintos", expresó el ministro.

Consultado sobre el rol de la política de Defensa en la concepción de gobierno del Frente de Todos, dijo que lo que el presidente le pidió es que se ocupe de "incorporar a las Fuerzas Armadas en este proyecto de Nación que estamos construyendo".