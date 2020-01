"Zamba" y su regreso a Paka Paka

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se refirió a la herencia recibida en su área y aseguró que también hay "tierra arrasada en materia de cultura", en tanto que confirmó el regreso de la tira animada "Zamba" a la televisión.

"Tenemos tierra arrasada en materia cultural también", subrayó, mientras que sobre el retorno del programa infantil, afirmó: "Mucha gente me pide que vuelva 'Zamba' y estamos en condiciones de confirmarlo: vuelve y vuelve mejor".

"Vuelve 'Zamba' y vamos a incorporar nuevas perspectivas, el tema género tiene que estar presente en Paka Paka", informó; y, en ese sentido, agregó: "Vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de la Mujer".

"Me formé en una cultura patriarcal y por suerte hoy aprendo mucho de mis hijas. Tenemos que estar a la altura del momento histórico que atravesamos", expresó.

Además, confirmó que desde su cartera se recuperarán y organizarán festejos populares.

"No va a haber más despidos en Cultura, eso lo aseguro. Yo jamás diría que me siento orgulloso de haber echado a cientos de empleados", concluyó.