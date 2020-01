Se viene el primer amistoso Deportes 07 de enero de 2020 Redacción Por Será el próximo sábado ante la Reserva de Colón. Además, se espera que hoy se sume Ezequiel Saavedra, mientras que Sebastián Mandrile, una de las incorporaciones, se bajaría por cuestiones personales.

El León rafaelino puso en marcha este lunes por la tarde en el Germán Soltermam su primera semana larga de pretemporada de cara al Regional Amateur. En el mismo, el cuerpo técnico confirmó su primer ensayo de preparación, que será este sábado 11 en Santa Fe ante la Reserva de Colón, mientras que el segundo está pactado para el miércoles 22, desde las 20, en nuestra ciudad ante Unión de Sunchales. El que no se puso a disposición del cuerpo técnico fue Ezequiel Saavedra, uno de los últimos refuerzos, ya que el ex Libertad y Ben Hur continúa de vacaciones y se lo espera para este martes. En tanto, el que sí se integró fue el defensor Gerónimo Astrada luego de haber cumplido sus días de descanso.



UNO MENOS

Entre las ausencias, ayer no estuvo presente el defensor Sebastián Mandrile, quién había sido uno de los primeros refuerzos proveniente de Sportivo Norte. El defensor, hermano de Andrés, le comunicó al entrenador su decisión de abandonar el fútbol por cuestiones laborales y personales, aunque esta situación se definirá durante los próximos días. Si finalmente se confirma esta baja, no vendrá ningún reemplazante, con lo cual, hasta el momento, 9 de Julio se queda con 11 caras nuevas.