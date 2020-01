Orly Terranova, líder sorpresivo en autos Deportes 07 de enero de 2020 Redacción Por Finalizada la segunda etapa, el mendocino se ubicó primero en el clasificador general luego de haber llegado este lunes en el segundo lugar. En Motos, Kevin Benavídes, con Honda, fue cuarto en el especial, pero se ubica tercero en la clasificación general.

FOTOS DAKAR.COM PUNTERO. Orlando Terranova fue escolta del sudafricano De Villiers y trepó a la cima en la general. SIGUE PRENDIDO. El salteño Kevin Benavídez continúa siendo protagonista entre las motos. LOS "GIGANTES". El bieloruso Siarhei Viazovich ganó la etapa en Camiones y pasó a liderar la general.

El argentino Orlando Terranova (Mini) se convirtió este lunes en el nuevo líder del Dakar al terminar segundo una etapa que se adjudicó el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota) y donde el español Fernando Alonso (Toyota) rompió la suspensión de una rueda y se quedó detenido durante muchas horas.

Pese a una pinchadura en el arranque de la etapa y a un error de navegación que le hizo perder algo de tiempo, 'Orly' llevó adelante el segundo mejor tiempo del día al quedar a casi cuatro minutos de la marca de De Villiers, que con su gran actuación en esta etapa recuperó el tiempo perdido en la víspera por los múltiples pinchazos que sufrió.

Así, el argentino lidera la general, seguido a casi cinco minutos por el español Carlos Sainz (Mini), que acabó sexto en la etapa después de perder tiempo en la última parte. Paró el cronómetro a más de 13 minutos de De Villiers. La peor parte de la dura etapa en los cañones secos y pedregosos entre las ciudades saudíes de Al Wajh y Neom se la llevó Fernando Alonso, que rompió la parte delantera izquierda de su vehículo al chocar contra una piedra y tardó más de dos horas en reparar el desperfecto.

"Fue un día difícil", sintetizó el argentino. "Tuvimos un pinchazo a 16 kilómetros de la salida y luego en el km 200 encontré a Nasser volviendo. Nosotros sabíamos que ese era el camino, pero bueno, igualmente nos volvimos también. Fue un error. Perdimos tiempo y nos juntamos con otros. Fuimos bien hasta la neutralización y después intenté ir seguro para no pinchar. Mi copiloto hizo un gran trabajo y quedamos segundos", valoró el mendocino.

Los errores de navegación fueron una constante para los candidatos, que no siempre encontraron el camino correcto. Uno de ellos fue el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah, que finalizó quinto en la etapa y se mantiene tercero en la general a seis minutos de Terranova. "No es fácil, es terreno nuevo para todo el mundo. Además, hoy nos hemos perdido y hemos dejado escapar unos diez minutos. En fin, todo el mundo comete errores", se consoló Al-Attiyah.

De Villiers completó la etapa en 3h 37m 20s. Lo escoltaron Terranova, a 3m 57s; Sheik Khalid Al Qassimi, a 5m 42s; Matthiu Serradori, a 9m 39s; Nasser Al-Attiyah, a 11m 46s, y Carlos Sainz, a 13m 05s. Vaidotas Zala, quien ganó la primera etapa, terminó undécimo, aventajando a Stephane Peterhansel.

En la general manda Terranova, con 7h 07m 36s. Después, Sainz, a 4m 43s; Al-Attiyah, a 6m 07s; Serradori, a 7m 22s; Zala, a 8m 11s, y De Villiers, a 12m 04s.





BENAVIDES SIGUE PRENDIDO

El argentino Kevin Benavides continua mostrando un gran nivel en la categoría motos y con su Honda ya se sitúa en la tercera posición en la general, después de finalizar cuarto en la segunda etapa (a 3m 40s). El piloto salteño volvió a mezclarse con los mejores y se ubica a un minuto del líder de la general, el británico Sam Sunderland (KTM), que finalizó segundo (a 1m 24s) en el parcial después del botsuano Ross Branch, el sorprendente ganador de la etapa con una KTM particular en 3h 39m 10s. Benavides se ubica justo detrás del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que finalizó tercero (a 2m 21s) en la segunda etapa y marcha segundo en la general. En tanto, el hermano menor del piloto salteño, Luciano Benavides (KTM), finalizó quinto, a menos de cuatro minutos de Branch ( a 3m 44s), y escaló hasta la séptima posición de la general, a seis minutos del líder. En la general, manda Sunderland con 7h05m22s, segundo está Quintanilla a 1m 18s, tercero Kevin a 1m 32s, mientras que Luciano se ubica séptimo a 6m 01s.



REPITIO CASALE

Por otro lado, Ignacio Casale volvió a dominar en los Quads. El chileno completó el recorrido en un total de 4hs 46' 07'', segundo se ubicó Rafal Sonik y tercero quedó Simon Vitse. Casale sumó su segundo éxito de manera consecutiva y se hace fuerte en la general. El chileno cumplió con el trayecto en 4h46:07 y aventajó por 3:33 a Rafal Sonik y por 10:51 a Simon Vitse. Manuel Andujar fue nuevamente el mejor argentino al arribar séptimo, a 52:52 del ganador, y marcha quinto en el clasificador absoluto.



SSV Y CAMIONES

En los SSV, Francisco “Chaleco” López apareció en escena y al quedarse con la etapa también se convirtió en la referencia dentro de su divisional. El ex motociclista ganó en el camino con 4h13:30 y doblegó por 11:46 a José Hinojo López y por 11:48 a Conrad Rautebanch. Por su parte, Omar Gándara fue el mejor representante albiceleste al concluir en el puesto número 20, a 54 minutos de la punta. El marplatense es 17mo en la general, a 1h23:28 de López, quien comanda las acciones con 8h21:15.

Entre los Camiones, Siarhei Viazovich y su Maz ganaron el especial de ayer y pasaron a mandar en la tabla de los “Gigantes”. El bieloruso superó a los Kamaz de Dmitry Sotnikov y Andrey Karginov. Con el segundo lugar del domingo y el triunfo de este lunes, Viazovich marca el ritmo con 7h29:52 y tiene una renta de 4:20 sobre Sotnikov y de 7:12 sobre Karginov.



TERCERA ETAPA

Este martes se disputará la Etapa 3 del Dakar 2020, que será un "rulo" con salida y llegada en Neom. Tendrá 77 kilómetros de enlace, mientras que 427 serán cronometrados.