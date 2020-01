Lamentos ante la negativa de la oposición Locales 07 de enero de 2020 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat CPN Silvina Frana, además de reseñar la deuda heredada en su cartera por la anterior gestión (ver nota aparte), aprovechó la rueda con la prensa para reprocharle, en no menos de tres ocasiones, a la oposición parlamentaria el pase al archivo del conjunto de leyes de emergencia enviado por el gobernador Omar Perotti.

Según Frana, quien ratificó que el Poder Ejecutivo insistirá con el envío del paquete de emergencia en febrero, con esas normas se podrían, por ejemplo haber renegociado con los contratistas de obra pública en mejores términos: “no queremos defaultear a los contratistas”, advirtió, para aclarar que para continuar con las obras en marcha y comenzar otras “se buscará financiamiento”.

Esos dichos de la funcionaria pusieron de mal humor a los legisladores frentistas, a quienes ya el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo les había adelantado la intención (de volver a enviar la Ley de Emergencia): “si creen que haciendo lo mismo van a conseguir un resultado distinto, están muy equivocados” señaló el senador radical Felipe Michlig, quien le pidió al Gobernador Perotti “diálogo y consenso”, y “que dejen de agredirnos a través de los medios, sino esto irá empeorando”.



GEESE RESPONDE:

“HAY QUE SABER GERENCIAR”.

La ex secretaria de Estado de Energía Verónica Geese salió al cruce de las declaraciones de la ministra Frana sobre la deuda de la EPE de 5.000 millones de pesos a Cammesa, 300 millones a la Caja de Jubilaciones -con la cual se va a hacer un convenio para cumplir con esa acreencia- y otros 300 millones de deuda flotante con proveedores.

Antes de responder, Geese reprodujo en su cuenta de twitter un flyer de la distribuidora Cammesa que señala que “de las 71 distribuidoras de energía de la República Argentina, al 2019 la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe es una de las pocas distribuidoras sin deuda exigible, a pesar del contexto macroeconómico turbulento que azota a nuestro país”.

Inmediatamente Geese replica que “en un año con una devaluación brutal, sin haber trasladado los aumentos nacionales ni las tasas de interés a los usuarios, y con las tarifas más bajas de la región, la EPE llegó a diciembre sin deuda exigible con Cammesa ni con proveedores. La ex funcionaria hizo notar que “la EPE factura aproximadamente 50.000.000.000 al año, (si, leyeron bien, son cincuenta mil millones..) por lo que un costo financiero de 600 millones es solo 1,2% de los ingresos”; a la vez que subrayó que subrayó que “para cubrir ese financiamiento se dejaron los fondos suficientes en la empresa; todo esto figura en la información que solicitó la Auditoría Gral de la Nación”.

Sigue diciendo Geese en su descargo que “suponemos que la EPE cobrando a los usuarios, por lo que debería tener fondos para pagar las nuevas facturas, eso se llama manejo de flujo de fondos, y es normal deber y que te deban, lo sabe cualquiera que haya gerenciado desde un kiosco hasta una multinacional”

Y culmina “aconsejando” al actual interventor, su coterráneo Mauricio Causi: “la habilidad del administrador está en mantener la proporción entre esas deudas; sabemos que no es fácil manejar una empresa tan importante en un contexto complejo, pero esto es Argentina, no Suecia”.