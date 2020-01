Cronograma de pagos: AMSAFE disconforme con la modificación Locales 07 de enero de 2020 Redacción Por El último viernes los referentes locales estuvieron en la capital provincial realizando de manera formal ante el ministerio de Trabajo de la provincia el reclamo.

ADRIAN OESQUER. Titilar de AMSAFE Castellanos.

El malestar no se oculta y aumenta en virtud de la ratificación por parte del gobierno provincial del cronograma de pagos que llevará a una porción importante de docentes santafesinos a cobrar entre el 15 y el 16 de enero.

El viernes pasado AMSAFE realizó una presentación formal ante el ministerio de Trabajo de la provincia por la extensión del cronograma de pagos y allí también, en un escrito se pidió que el gobierno provincial extienda el vencimiento de los servicios de las empresas públicas de Santa Fe (EPE y ASSA) y que gestione algo similar con el vencimiento de la tarjeta de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe (agente financiero de la provincia).

Esa respuesta llegó pero sin conformar a los maestros que siguen reclamando a través de las redes sociales para de ese modo expresar su disconformidad con la decisión de la administración provincial.

“Esta es una situación más que se nos presenta en medio de una larga transición que no fue tal porque hubo un equipo de personas que estuvieron trabajando hasta el 10 de diciembre donde no hubo normativas que se bajaran y hasta el día de hoy no se han determinado autoridades en la Regional de Educación y esto ocasiona una serie de inconvenientes que venimos teniendo y se coronó con la presentación del cronograma de pagos del mes de diciembre donde se extiende más allá del quinto día hábil”, señaló Adrián Oesquer, delegado de AMSAFE Castellanos.

Oesquer explicó que “AMSAFE tuvo una reunión con la nueva ministra donde se abordaron temas variados, pero fue previo a que se suscitara esto. Hicimos la presentación en el ministerio de trabajo pero también se presentó el inconveniente de que no se actualizaron las antigüedades en el último recibo y se hizo una presentación por esto ante el ministerio de educación”.

Ante esta situación los docentes se acercan al gremio y expresan su enojo ante esta decisión del gobierno de no tomar préstamo para pagar salarios del mes de diciembre y obligarlos a ellos a sí tener que buscar la manera de hacerle frente a los compromisos ya asumidos y con vencimientos impostergables.

“Tenemos mucho malestar porque como si esto fuera poco se hizo en enero. Si nos hubieran hecho esto durante el año lectivo, los docentes estaríamos reteniendo el crédito laboral. No nos olvidemos que casi el 60% de los docentes son sostén de familia”, subrayó Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFE. “Es una situación irregular que a hoy no se ha resuelto”, dijo enfáticamente Oesquer.

Además, Alesso denunció que en los recibos de sueldo hay un error en la antigüedad que también es perjudicial para los docentes.

Finalmente, la dirigente de AMSAFE remarcó que "los que asumieron el gobierno se tienen que hacer cargo de la situación y ordenar prioridades. Aspiramos a que convoquen con tiempo la paritaria general para poder discutir con tiempo todos los temas que le interesan a los docentes", destacó.