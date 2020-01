Cincuentenario de SOEM Región 07 de enero de 2020 Redacción Por SUNCHALES

FOTO PRENSA SOEM// SOEM./ La directiva que conduce los destinos de la organización gremial.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Sindicato de Obreros y Empleados municipales está transitando el año de su cincuentenario en virtud a la trascendente fecha que celebrará la organización gremial, su titular, Adrián Bertolini difundió ayer un informe de prensa cuyo texto lo difundimos a continuación:

Comienza 2020, no es un año más, es el año en donde cumpliremos 50 años de vida institucional como sindicato.

Sin dudas, que además de ser un momento histórico, es un momento de inflexión para definir hacia dónde vamos, en el futuro que comenzamos a transitar. Pero también es momento de realizar un balance de todo lo que hemos logrado juntos hasta ahora, a través de las distintas conducciones, que a lo largo de medio siglo de vida hemos alcanzado con el acompañamiento de los trabajadores.

2020 será un año de intensa actividad institucional en celebración a tan importante acontecimiento en la vida del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

Pero también es bueno reflexionar por todo lo logrado hasta ahora a pesar de ser una entidad pequeña no tan sólo en la faz institucional, lo social, lo recreativo y también lo gremial.

A quienes nos toca la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra organización sindical reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por un sindicato en permanente crecimiento a través de un sindicalismo diferente, de cara a la gente, con un profundo sentido social y como lo decimos siempre, como dirigentes apostamos a nuestras mejores actitudes a construir un futuro mejor a partir del crecimiento de nuestra organización con el compromiso de que juntos instaremos de preservar la calidad de las personas. Ganar, avanzar o por lo menos , no ceder las conquistas y beneficios ganados, esa seguirá siendo nuestra meta.

Los convocamos a seguir juntos con el único objetivo: el de seguir creciendo.

Abrazo fraterno.