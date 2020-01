Ben Hur volvió pero no estuvo Ynfante Deportes 07 de enero de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTOS J. BARRERA PRIMEROS MOVIMIENTOS DEL AÑO./ Los jugadores del Lobo trotando en la cancha auxiliar N° 3. A CARGO ESTA SEMANA./ Bessone, Zanuzzi y Acosta.

El plantel de Ben Hur retomó los entrenamientos de cara al Torneo Regional Amateur que se disputará desde el 2 de febrero y donde compartirá zona con Atlético San Jorge y Ateneo Inmaculada de Santa Fe (en el caso que complete su inscripción en el Consejo Federal). El trabajo durante esta semana estará a cargo del técnico alterno Adrián Acosta y el preparador físico César Bessone, junto al entrenador de arqueros Nicolás Zanuzzi, ya que el técnico Carlos Trullet se encuentra de vacaciones previamente anticipadas.

En cuanto a incorporaciones o regresos, la principal novedad fue que no estuvo presente Ignacio Ynfante que había sido anunciado que estaría incorporándose nuevamente, luego que en principio el DT no lo tenía en cuenta en el comienzo de la pretemporada. El santafesino cubriría el puesto por la baja de Gastón Martínez Cortés, el chaqueño que fue dado de baja a fin de año.

Son 29 los futbolistas que están desempeñándose en esta etapa previa, entre ellos algunos juveniles de quinta división. No obstante, la lista definitiva del plantel quedará establecida la semana próxima con Trullet ya en Rafaela.

Durante esta semana se seguirá trabajando de manera intensiva en la parte física, pero siempre con la pelota presente, sobre todo en las jornadas de doble turno. Recordemos que el primer partido amistoso está programado para el miércoles 15 en San Francisco ante Sportivo Belgrano, mientras que el 18 y 25 de enero se jugará con 9 de Julio de Morteros, restando definir primero en qué cancha.



¿BUSTOS, UNA OPCION?

El ex delantero de Libertad de Sunchales y Atlético de Rafaela, Manuel Bustos, podría ser una alternativa para sumarse a Ben Hur para cubrir ese puesto de centrodelantero que quedó trunco ante la caída del pase de Guido Barreyro. El vilense no fue tenido en cuenta por Gimnasia de Concepción del Uruguay para el próximo semestre, acotando que el conjunto entrerriano marcha último en la Zona A del Federal A.