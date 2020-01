Marketing, una carrera en constante crecimiento Información General 07 de enero de 2020 Redacción Por Marketing, era digital, Community Manager, nuevas tecnologías, redes sociales; vivimos en un mundo donde estas palabras son parte de nuestro vocabulario y práctica diaria, pero a la hora de decidir qué estudiar muchos jóvenes se preguntan a qué se dedica realmente esta disciplina, cuál será su salida laboral.

FOTO PRENSA UCES// CANDELA ALLOCHIS/ Está cursando la Licenciatura y se refirió a las posibilidades de la carrera.

Candela Allochis es estudiante de la Lic. en Marketing de UCES Rafaela y este año comenzará a cursar el último de la carrera, conversamos con ella y le preguntamos ¿qué es el Marketing?

“El Marketing es una disciplina por la cual empresas buscan generar valor creando productos y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores, utilizando además estrategias para atraerlos, conocer qué hacen, cómo piensan, cuáles son sus comportamientos, sentimientos y emociones, logrando así crear los productos ideales para cada uno de ellos…”, aseguró la joven.

Pionera en la materia, UCES ostenta una Licenciatura en Marketing que propone capacitar, formar y entrenar profesionales que aprendan y contengan la amplia y abarcativa gama de temáticas con las que un especialista de hoy y mañana debe contar para triunfar. Disciplina práctica con fuerte base teórica, parte de detectar oportunidades y generar estrategias de negocios que provean valor y sustento de éxito a la empresa en la que se desempeñe, sea en relación de dependencia o un emprendimiento propio.

En este sentido, la futura profesional explicó que “hoy en día, Marketing es muy importante para las empresas y para la sociedad en sí. Yo, principalmente como estudiante de la misma, veo un futuro muy interesante para esta carrera. Nosotros, nacimos con la tecnología ya en plena expansión, con una era digital que arrasa el mundo en que vivimos; y precisamente una de las especialidades del marketing es el ámbito digital, el cual brinda todos los conocimientos para que futuros profesionales utilicen toda la información, herramientas, técnicas e instrumentos necesarios para que las empresas logren un posicionamiento adecuado en el mercado”.

El equilibrio entre la historia y el futuro trasciende todas las asignaturas, puesto que para triunfar en un mercado competitivo e híper profesionalizado como el que ya visualizamos, no basta con dominar el social media, el e-commerce o los tratados de mercado supranacionales, sino tener conocimiento de todo el escenario.

Para esto, comprender la psicología social, el comportamiento del consumidor, la publicidad, políticas de precios y la investigación de negocios resulta esencial, todo enmarcado con una visión creativa e innovadora que vea más allá de lo que el resto ve.

En tanto, la estudiante de UCES Rafaela expresó que “creo que es sumamente significativo recurrir a toda esa información que tenemos en la era digital, aprovechándola y aplicándola para mejorar el desempeño de las empresas. Con el avance que existe, es muy fácil encontrar información de todo tipo, no sería eficiente desaprovechar eso. Los licenciados y estudiantes en proceso, en el ámbito laboral, son muy buscados y valorados, ya que la carrera abre muchas puertas y, a su vez, tiene una amplitud muy grande de ramas a la cual dirigirse, como por ejemplo política, salud, ecología, entre otras”.

Por otro lado, Candela Allochis comentó que actualmente se encuentra realizando pasantías en una pyme de la ciudad de Rafaela en la parte de venta online, “aplicando conocimientos y a su vez obteniendo experiencia para el día de mañana ser una mejor profesional. Por todos estos motivos, volvería a elegir Marketing, porque considero que es una carrera que no se estanca, vive en plenitud palpitando el futuro y para el futuro”.