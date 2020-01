Cuando se habla de consensos o se abusa de la utilización de esta palabra, quizás perdemos de vista su significado.

Consenso se denomina al acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos y se supone que la búsqueda de consensos amplía la mirada respecto a un tema determinado y permite por encima de las diferencias trabajar por un bien superior; en este caso la seguridad.

La histórica marcha pidiendo justicia en este caso por el joven Gonzalo Glaría, representó esa necesidad ciudadana de exigirle a todos los funcionarios y autoridades de los diferentes niveles del Estado esas respuestas que hoy Rafaela no encuentra.

“Tengo una sensación de tristeza, ya que dos familias rafaelinas han perdidos a sus hijos en hechos violentos, por lo que creo debemos ser muy respetuosos con ellos y por supuesto acompañarlos cada uno desde nuestro lugar. Nuestra sociedad sin lugar a dudas sufre un proceso de degradación desde hace bastante tiempo, sin que los distintos poderes del estado hayan podido dar respuesta con aquellas herramientas tradicionales. Pero también veo un despertar en la sociedad rafaelina, que espero evolucione. Y ello me esperanza para que puedan producirse cambios que nos posibiliten tener una ciudad como supimos tener hace algunos años”, expresó el ex candidato a intendente Fernando Muriel, al ser consultado por los últimos hechos sucedidos en la ciudad..

Muriel manifestó que “son momentos en que los dirigentes políticos debemos ser extremadamente prudentes en cada una de nuestras manifestaciones. Pero hay que ser conscientes que las redes permiten que muchos ciudadanos puedan expresarse y eso no lo veo incompatible en tanto y en cuanto no induzcan o incentiven actos de violencia. En cuanto al trabajo social en mi caso lo he mencionado en distintas ocasiones que es un aspecto deficitario del municipio, pero en el que también deben colaborar los otros niveles del Estado.

En relación a la posibilidad de sentarse en una misma mesa a realizar aportes que contribuyan a la recuperación del entramado social que está sumamente frágil y que termina impactando de manera directa en relaciones más violentas y en mayores delitos, el dirigente político señaló que “sin ninguna duda, pero con la mirada de la política no alcanza. Hay que ser más amplios, convocando a los sectores de la sociedad civil, de manera de construir un Plan Estratégico Social, que implemente acciones innovadoras, ya que las respuestas tradicionales del Estado no funcionaron. Y donde haya un verdadero compromiso y protagonismo de todos los sectores”.

Respecto a los dichos por parte del oficialismo sobre la intención de algunos sectores de la oposición de “fogonear” los escraches o la violencia en las calles rafaelinas, Muriel dijo que “personalmente no creo que haya sido así. Creo que las declaraciones de altos funcionarios provinciales solo contribuyen a generar más división en la sociedad, agraviando sin fundamento a otros dirigentes o partidos con amplia tradición democrática. Y como dije antes es el momento de unir, de trabajar en conjunto. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a Gonzalo y a Ema, y a todas aquellas familias que han pasado por este tipo de hechos”.