Dura derrota argentina

BUENOS AIRES, 7 (NA) - La Selección argentina de tenis no pudo ayer con Austria, que lo venció 3-0 en su segunda presentación en el Grupo E, y la dejó obligada a superar a Croacia casi con una serie perfecta para pelear por avanzar a cuartos de final de la Copa ATP, en Australia.

El conjunto albiceleste, capitaneado por Gastón Gaudio, en el intenso calor del "Ken Rosewall Arena" de Sydney, tuvo en primer turno al bahiense Guido Pella (25 del ranking mundial) que perdió un partido increíble frente a Dennis Novak (108°). En el cruce entre los singlistas número 2 de ambos equipos, Pella desperdició un gran arranque y cayó con parciales de 6-0, 4-6 y 4-6, en dos horas y media de juego.

Luego, llegaba el duelo más interesante de la serie, donde el "Peque" Schwartzman (14°) tuvo un buen desempeño pero no le alcanzó para vencer a su amigo Dominic Thiem (4°), que se quedó con el triunfo por 2 sets a 0. Thiem logró su quinto triunfo en ocho encuentros ante Schwartzman con parciales de 6-3 y 7-6 (3), en una hora y 51 minutos de un intenso partido, que tuvo varios puntos para ser destacados. Así, Schwartzman perdió su segundo encuentro de single, ya que el viernes había caído ante el polaco Hubert Hurkacz (37 del escalafón ATP).

A tercer turno, el dobles integrado por Máximo González y Andrés Molteni no tuvo buenas sensaciones y se topó con un rival que aprovechó cada una de sus oportunidades. El triunfo de Jurgen Melzer y Oliver Marach fue con parciales de 6-1 y 6-4, en poco más de una hora y media de juego.

En el otro cruce del Grupo E, Croacia quedó líder con dos triunfos al superar a Polonia por 2-1, con un saldo de cinco victorias y una derrota. Así, Argentina -con saldo de dos victorias y cuatro caídas- necesitará de mínima vencer a Croacia el próximo miércoles (3:30 hora argentina) y probablemente por 3-0, lo que incluso podría dejarlo como líder de grupo.