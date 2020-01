Los concejales se reunieron para abordar el tema de seguridad Locales 07 de enero de 2020 Redacción Por Fue ayer por la mañana previo a la reunión del Consejo Consultivo y a partir del pedido del bloque de Cambiemos para gestionar una reunión con el Ministro de Seguridad Marcelo Saín y las nuevas autoridades de la UR V. Además se pidió convocar a representantes de la justicia.

Ayer por la mañana durante más de una hora los ediles se reunieron en la sala de comisiones para tratar un pedido del bloque de concejales de Cambiemos, solicitando una urgente reunión con el Ministro de Seguridad Marcelo Saín y las autoridades de la URV.

El bloque justicialista coincidió con el planteo de la oposición y además aportó como idea, también convocar a los referentes del ámbito de la justicia.

En el encuentro estuvieron la totalidad de los bloques en medio de un receso legislativo que prácticamente no se percibe por la gravedad de los hechos que obligaron a todos los concejales a estar a la altura de las circunstancias.

El oficialista Jorge Muriel pidió a sus pares poder generar una sinergia entre todos los ediles a fin de acercar soluciones a la problemática.

Por su parte el representante del FPCyS, Lisandro Mársico manifestó de manera enfática que “acá hay funcionarios del gabinete que no nos acompañan porque están enojados con el concejo”.

Por su parte el joven edil Juan Senn expresó que “coincidimos en que es necesario convocar al ministro y a las autoridades de la URV, pero también a los representantes de la justicia ordinaria, de fiscalía y a la justicia federal. Creemos que es la pata fundamental que tiene un grado de responsabilidad altísima en todo esto que estamos viviendo y tiene que estar sentada en la mesa”.

Senn también señaló que “debemos seguir apoyando este reclamo de la gente que es sumamente legítimo y nosotros como clase política no estamos exentos de que nos pase algo así, que se ha cobrado numerosas víctimas en la ciudad”.

Por su parte Miguel Destéfanis dijo que “fue una mañana de muchas reuniones donde primero nos reunimos como Concejo y después participamos del Consejo Consultivo. Se van a mandar notas a los legisladores, al Ministro Saín para poder escucharlos y poder saber de boca de ellos que perspectivas tienen, cuál es el plan de aquí a cuatro años. A Mirabella y a Calvo que tienen muchos años como legisladores que propuestas tienen y sobre todo que panorama de acuerdo a sus experiencias y a Juan Argañaraz también queremos escucharlo. Las soluciones no son mágicas y sobre todo teniendo en cuenta que hay un gobierno que recién asumió”.

En relación al Consejo Consultivo, Destéfanis dijo que fue una reunión muy convocante con más de 70 participantes de distintas áreas, instituciones. “El problema es muy serio, mucho más de lo que se cree y como ya dije las soluciones mágicas no van a estar y no son en la inmediatez; si hay un compromiso de trabajar en a futuro. Se expuso lo que vienen haciendo las diferentes religiones, con un trabajo social impresionante que vienen desarrollando en los barrios, conteniendo a familias enteras que están en el mundo de la droga, en la prostitución, sin trabajo”.

Una vez más la justicia no estuvo representada en una reunión clave como la de ayer. “Es una lástima que no hubo nadie de la justicia participando en la reunión, siempre falta esta parte que es muy importante y de los que participamos en el encuentro todos estábamos sorprendidos por esto”, indicó el concejal de Cambiemos.