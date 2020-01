Santa Fe fue la segunda provincia con más femicidios Locales 07 de enero de 2020 Redacción Por Sólo fue superada por Buenos Aires. En Rosario, 16 mujeres murieron a raíz de la violencia de género. Más de la mitad tenía menos de 35 años.

La provincia de Santa Fe cerró el 2019 con 41 femicidios lo que la posicionó como la segunda provincia, detrás de Buenos Aires, con mayor cantidad de mujeres muertas por violencia machista. En Rosario fueron 16 y en todo el país hubo 328 femicidios. Quedaron huérfanos de madre, 231 niños y niñas.

Los datos surgen del relevamiento del equipo de Género de la concejal Norma López. Las alarmantes cifras dejan a la provincia segunda en el ránking nacional, después de Buenos Aires (124) y antes de Córdoba (22).

"Las proyecciones siguen mostrando que la situación, lejos de resolverse, necesita acciones urgentes en todas las órbitas del Estado. Sólo por dar un ejemplo: el 2018 cerró con 302 casos en el total país (en el 2019 son 328). En Santa Fe, en el 2018 hubo 38 y este año trepó a 41", señaló la concejal.

Si se desagrega el total de femicidios, el detalle indica: Buenos Aires, 124; Santa Fe, 41; Córdoba, 22; Tucumán, 16; y Salta 13, en las provincias con mayor cantidad de mujeres muertas por violencia machista.

A nivel nacional, los registros del Equipo de Género de la concejal dan cuenta del orden escabroso de femicidios: por ahorcamiento, arma blanca y armas de fuego.

Asimismo, producto de la violencia machista, de enero a diciembre quedaron huérfanos 231 niños niñas, estos huérfanos de madre son de 0 a 21 años, contemplados en la ley Briza. Otro dato alarmante es que de las 328 víctimas de femicidios, 11 estaban embarazadas.



EN DETALLE

Del total de los 41 femicidios registrados en Santa Fe, 16 se cometieron en el departamento Rosario, y la mitad de los mismos fue vinculado a la narcocriminalidad.

En Santa Fe capital la cifra asciende a 11, en el departamento Castellanos son 3, en los departamentos Vera y Las Colonias, 2. Los demás se distribuyen con uno cada uno en San Cristóbal, Iriondo, General López, General Obligado, Caseros, San Jerónimo y Belgrano.

El 56 por ciento de las víctimas tenía menos de 35 años y el 39 por ciento de ellas murió producto del uso de armas de fuego. De los 41 femicidios, en 16 de los casos había denuncia previa y de ellos, 13 con denuncias reiteradas.

Si bien López destacó que en la provincia no hay muertes de mujeres por aborto (en el país hubo seis casos), apuntó a que "las políticas de seguridad no acompañaron a las mujeres, porque claramente hay femicidios relacionados a balaceras, contextos de narcocriminalidad, disputas territoriales y otros sucesos. En ese sentido, estamos esperanzadas en que el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, aborden una política de seguridad con perspectiva de género".

El período de relevamiento es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y el método de investigación, como parámetro, parte de la definición del señalado tipo de delito elaborado en base al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, la Declaración sobre el Femicidio de 2008 y el Protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem).

El relevamiento del Equipo de se encuentra disponible, caso por caso, en www.normalopezsf.com.ar en la pestaña Los Mapas.



SITUACION PARECIDA

En nuestra Edición del sábado, LA OPINION dialogó con la titular de Florentina, Soledad Comini, quien alertó que en nuestra ciudad "no tomamos denuncias, pero sí asesoramos a las víctimas y las acompañamos. Las denuncias se deben realizar en fiscalías, comisarías y hospitales en caso de que la víctima tenga que concurrir a ese lugar por cuestiones físicas. Lo que sí es que hemos visto un aumento importante en la ciudad en la violencia hacia las menores en relación al año anterior, ya que las formas de abuso son muy preocupantes, y en este sentido es algo que también a nosotros nos preocupa y mucho, no solamente en lo que hacemos en el asesoramiento, sino también en que en el momento de la manipulación, las víctimas estén fuertes y tengan una red de contención y como para que sepan pedir ayuda y no volver a caer nuevamente en manos de un sujeto violento", expresaba Comini.

Para pedir ayuda, las mujeres deben contactarse con Florentina (a través de las redes sociales), o bien comunicarse con Defensoría del Pueblo (453101) o Centro de Asistencia Judicial en calle Ituzaingó, al lado del Registro Civil o bien llamando al 144 y pedir ayuda.