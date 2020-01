Leve repunte en las ventas para Reyes

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Las ventas registraron una leve recuperación del 2% para las celebraciones de Reyes Magos, con lo que se logró atenuar la caída ocurrida para la misma fecha de 2019, que había sido del 13,5%, según informó la Cámara de la Industria del Juguete.

El presidente de la entidad, Emmanuel Poletto, afirmó que cambió la tendencia: "Tuvimos un leve repunte del 2% de ventas en unidades, con lo que se logró atenuar la caída respecto de la temporada del año pasado, que fue muy mala".

"Si bien vimos que en algunos casos el aguinaldo y el bono de fin de año se pudieron volcar al gasto de Reyes, el calendario no ayudó porque la fecha cayó lunes y muchos comercios de barrio no abrieron sus puertas el domingo porque muere la zona comercial o es inseguro", explicó.

El directivo destacó que "se liquidaron stocks y se vendieron juguetes más económicos a un ticket promedio de $ 450 (un 40% de incremento respecto del 2018), y el 90% de las transacciones se concretaron con tarjeta de crédito".

"Las reposiciones fueron moderadas pero al haber vendido para Navidad, los comercios se animaron a reponer stock, y eso era algo que no había sucedido el año pasado", subrayó.

Los sondeos de la cámara indicaron que se aprovecharon promociones de bancos y el 20% de descuento articulado con Mercado Pago.

Además, se realizaron muchas ventas con Ahora 3 y 6, dado que las jugueterías ofrecieron cuotas sin interés, al no cargar el costo del financiamiento en el precio.

Esto fue posible por la extensión del Programa Ahora 12, que se aplicó a partir del pedido de prórroga por parte de la cámara a la Secretaría de Comercio Interior, ya que había vencido el 31 de diciembre último.

Poletto consideró que la "política de reducción de tasas y las medidas dirigidas a tranquilizar la economía contribuyen a dinamizar la venta de juguetes de producción nacional".

La reducción de tasas del programa Ahora 12 ayudará en especial a la venta de productos de mayor valor como toboganes, triciclos, metegoles, entre otros, señaló.

"Hoy 4 de cada 10 máquinas de la industria del juguete están paradas y se necesitan volver a crecer para recuperar los puestos de trabajo que se han perdido", advirtió.

Los juguetes representan el 50% de las ventas de Reyes, un porcentaje mayor que para Navidad, por lo que la llegada de esa fecha es un evento muy importante para la industria.

En la actualidad, la industria está muy complicada porque hay stock para un año y mucha mercadería importada.

El mercado se explica por un 30% de productos que ingresaron al país por contrabando o prácticas desleales de comercio (dumping, falsificación o subfacturación) que, además, son muy peligrosos para la salud, alertó la entidad.

La cámara acompañó al Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad en un allanamiento a diez locales de la calle Perón entre el 2500 y el 2700, donde se comercializaban juguetes no aptos para la venta por incumplir con la norma técnica de seguridad en juguetes y contener compuestos químicos usados como plastificadores, un elemento peligroso para la salud.

Como resultado del operativo se secuestraron 180 bultos conteniendo alrededor de 5.000 juguetes, se clausuraron cinco locales y se detuvo a 11 personas, en diferentes locales del barrio porteño de Once.