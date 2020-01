¿Moyano y Grabois son los primeros opositores?

Alberto Fernández tiene aliados incondicionales, que siempre son los que abundan cuando empiezan los gobiernos, y al menos dos aliados condicionales en el terreno sindical y social.

Hugo Moyano y Juan Grabois apoyan a la nueva administración, pero en los primeros días de gestión ya mostraron ciertos matices críticos, que los ubican a una distancia prudencial de los más fieles.

¿Serán Moyano y Grabois dos de los aliados que se convertirán en los próximos opositores del Gobierno? Es prematuro para contestarlo, aunque determinadas declaraciones y actitudes permiten suponer que la relación de ambos con el Presidente no será nada fácil y puede tornarse conflictiva.

El jefe de los camioneros, por un lado, pasó del respaldo sin fisuras durante la campaña electoral a animarse a cuestionar algunas decisiones de Alberto Fernández, como la designación del massista Mario Meoni como ministro de Transporte: "Pusieron un psicólogo, un sociólogo... no sé", dijo Moyano.

El líder de camioneros se volvió a mostrar desafiante tras conocerse el aumento de una suma fija para los salarios y dijo: "Lo único que hace es postergar la discusión de los convenios".

Grabois, por su parte, dijo que "en la Argentina hay mecha corta y no hay margen para nuevas decepciones", en una declaración que se interpretó como una advertencia al gobierno de Alberto Fernández, del que ya comenzó a tomar "cierta distancia", según allegados a uno de los referentes de los movimientos sociales. (Fuente: Infobae).