Tonelli contra Frederic

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El diputado nacional Pablo Tonelli, del PRO, calificó de "disparate" que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "se meta" con el cuestionado peritaje de Gendarmería que determinó que la muerte del ex fiscal Alberto Nisman fue un asesinato.

"Si la ministra de Seguridad quiere disponer que en el futuro los peritajes de la Gendarmería se escriban a máquina o a mano, que usen tinta azul o tinta negra, que los haga sultano o mengano, me parece bien. Pero que no se meta con un peritaje que ya está hecho, presentado a la Justicia, revisado por los jueces. La verdad me parece un disparate", opinó.

En declaraciones radiales, el legislador opositor consideró que es la Justicia y no una integrante del Poder Ejecutivo la encargada de "evaluar el valor de ese peritaje" y "si tiene peso probatorio".

En este marco, subrayó que la injerencia de la ministra resulta "muy contradictoria" con lo que expresó el presidente Alberto Fernández en su ceremonia de asunción, "cuando dijo que se terminaron las operaciones judiciales del Gobierno, que no había más interlocutores con la Justicia".