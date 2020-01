Reinicio sin caras nuevas Deportes 06 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Esta tarde, Ben Hur será otro de los equipos que también estará entrenando, ya que se iniciará la segunda etapa de la pretemporada rumbo al TRA con algunas novedades importantes en el plantel que dirige Carlos Trullet (se sumaron 10 refuerzos hasta el momento). El que no estará es el delantero Guido Barreyro, quién no pudo destrabar su salida de Guaraní AF. Además, el atacante Gastón Martínez Cortés que había arribado de Puerto Tirol de Chaco fue desafectado del plantel tras la evaluación realizada durante el mes de diciembre por el cuerpo técnico. En su lugar, estará regresando al Club el enganche-delantero Ignacio Ynfante, que no iba a ser tenido en cuenta por Trullet. La BH ya tiene un amistoso acordado con Sp. Belgrano y dos con el "9" de Morteros. Cabe señalar que Ben Hur integrará la Zona 3 de la Región Litoral Sur junto a Atl. San Jorge y Ateneo Inmaculada de Santa Fe.